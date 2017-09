CATALUÑA. EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS VERÍA “LÓGICO” UN REFERÉNDUM LEGAL PARA DAR A CATALUÑA UN NUEVO ESTATUT

Google Plus

El Círculo de Empresarios consideraría “lógico” que se convocase un referéndum pactado en Cataluña para dotar a esta comunidad autónoma de un nuevo Estatut en el que podría introducirse un cupo fiscal similar al del País Vasco.

Así lo señaló el presidente del Círculo, Javier Vega, en una rueda de prensa tras la presentación de unos documentos elaborados por la asociación empresarial para celebrar su 40 aniversario y proponer ideas para elaborar un proyecto de futuro para España.

Al ser preguntado por las propuestas de la patronal catalana sobre la elaboración de un nuevo Estatut, su votación en referéndum y la introducción de un cupo fiscal para Cataluña, entre otras medidas, Vega afirmó que en el pasado se cometieron “torpezas” en el tratamiento del anterior Estatut y que es lógico que los catalanes quieran tener su propio cupo.

En este sentido, señaló que las propuestas de la patronal catalana plantean una hoja de ruta “perfectamente constitucional y que camina en la senda de la legalidad”, por lo que “hay que aplaudirlo” en un momento en el que se está incumpliendo la ley.

Sobre el cupo, Vega añadió que “otra cosa es que se pueda” y subrayó que “a nosotros no nos molestan las ideas de la gente, aunque sean independentistas, sino que quieran imponer sus idean rompiendo el marco legal”.

Respecto a un hipotético agravio a otras comunidades en caso de que se concediera a Cataluña el cupo fiscal, Vega consideró que “en España hay cuatro comunidades que aportan, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, mientras el resto reciben”, y afirmó que no cree que en Madrid la gente se sienta agraviada, ya que este sentimiento puede convertirse en “orgullo por aportar al conjunto nacional y la solidaridad que esto supone”.

Por otra parte, Vega afirmó que el pacto fiscal debe garantizar que todos los españoles reciban los mismos servicios en materia de educación, sanidad o servicios sociales, pero criticó que haya comunidades autónomas que siempre reciban dinero de las demás sin hacer las reformas y "deberes" necesarios para cambiar su situación. En este sentido, indicó que en muchos años con el sistema de financiación autonómico la brecha entre las comunidades más ricas y las más pobres no ha disminuido.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso