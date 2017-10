CATALUÑA. TOUS CALIFICA DE “TRISTE” LA SITUACIÓN Y PIDE “ESTABILIDAD”, “TRANQUILIDAD” Y “PAZ”

Google Plus

La vicepresidenta de Tous, Rosa Tous, calificó este martes de “triste” y “duro” lo que se está viviendo en Cataluña tras la celebración del referéndum el 1 de octubre y pidió “estabilidad”, “tranquilidad” y “paz” para las empresas.

Así lo dijo Tous durante su intervención en una mesa redonda en el marco del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en Toledo.

La responsable de la compañía catalana de joyas afirmó que “ahora es triste, es duro y es sin antecedentes lo que estamos viendo que está pasando” en Cataluña y, a su juicio, lo que necesitan las empresas para trabajar es “tranquilidad y paz” porque "donde quieres poner el foco es en tu mercado, en tu territorio", ya sea Manresa o México. Tous se mostró “positiva” de cara al futuro y confió en que “ocurra lo mejor aunque está el tema un poco complicado”.

Por su parte, la vicepresidenta del Grupo Antolín, María Helena Antolín, se expresó en esta misma línea asegurando que “nuestros clientes están en Barcelona como están en el mundo entero”.

Pero destacó que ahora, ante la imagen que se pueda mostrar de España en el extranjero, la pregunta ya no versará sobre la crisis económica sino que será “¿qué está pasando en Cataluña?” y “ahí tenemos que llegar a acuerdos, hay que hablar y hay que comunicar”. “España ha tenido problemas y siempre ha salido adelante, esto es una piedra más en el camino y lo superaremos”, confió.

Mientras, el consejero delegado de Delaviuda, Manuel López Donaire, agregó que con la situación de conflicto se genera “incertidumbre” y “todo lo que sea incertidumbre añade además una tasa de riesgo a nuestras empresas”.

“Somos empresarios y debemos dejar trabajar a los políticos y la sociedad”, dijo López para subrayar que “lo único que podemos hacer todos los días es que no se caiga ese tejido social que crea valor” y “los empresarios no debemos entrar mucho en cuestiones políticas”.

Preguntados sobre qué pedirían al Gobierno, Tous respondió que “soluciones de verdad que pudieran realmente tranquilizar al país” y ayudar a “recuperar una normalidad” para que “se nos vea como un vehículo más y un motor generador de puestos de trabajo, de economía, de sociedad”.

Desde Delaviuda, su consejero delegado añadió “que este Gobierno pensara más en las empresas familiares”. “Es muy necesario que la sociedad y los políticos nos carguen las pilas”, dijo.

Por su parte, Antolín concretó sus peticiones en el terreno de la formación, empezando por los niveles más básicos como la Educación Primaria y la Secundaria, de cara a tener futuros trabajadores mejor formados.

