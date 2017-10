CATALUÑA. CAIXABANK ADMITE QUE PUEDE HABER IMPACTO POR LA SITUACIÓN EN SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO PARA ESPAÑA EN 2018

Google Plus

- Lo descarta para 2017. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, señaló este martes que la entidad no tiene previsto alterar sus previsiones de crecimiento para España del ejercicio 2017 por la situación en Cataluña, pero puntualizó que el impacto se trasladará al ejercicio 2018 “en mayor o menor medida”.

Así lo señaló Gortázar durante la presentación de resultados de la entidad correspondientes al tercer trimestre de 2017, que por primera vez tiene lugar en Valencia, después de trasladar su domicilio social de Barcelona a esta ciudad ante la situación en Cataluña.

El consejero delegado del banco señaló que “terminaremos el año, con toda probabilidad, con un crecimiento superior al 3%”.

Mientras, “el impacto de la situación actual puede verse en mayor o menor medida reflejado en las expectativas de crecimiento para 2018” en función de que “la situación actual, que no es buena, perdure en el tiempo o sea un paréntesis virulento pero de baja extensión temporal”.

En este sentido, señaló que aunque no está previsto “en este momento” que se modifiquen sus previsiones de 2018 para España, es un ejercicio que “está sujeto a cambios en función de cómo evolucione la situación”.

RESULTADO HASTA SEPTIEMBRE

Gortázar inició la presentación de resultados aludiendo al estreno de la sede social en la calle Pintor Sorolla de Valencia.

CaixaBank ganó 1.488 millones de euros entre enero y septiembre de 2017, lo que supone un incremento del 53,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, por el impacto de la consolidación de la integración de la portuguesa BPI.

Gortázar destacó que las cuentas arrojan datos “muy positivos”, y que gracias a la diversificación que ofrece la entidad el ejercicio 2017 es “el mejor año de CaixaBank” pese al entorno de bajos tipos de interés.

El consejero delegado indicó que la entidad ha aumentado su presencia en la banca minorista, en la que tiene una cuota de mercado del 26,7%, un 1% más que en 2016, y entre España y Portugal suma 15,8 millones de clientes.

El crédito continuó una tendencia creciente, con un incremento del crédito al consumo del 15% y un avance del 28% en el crédito a empresas, con lo que “estamos beneficiándonos de una recuperación económica en España”.

Por otra parte, explicó que en el tercer trimestre se ha completado la separación de la entidad respecto a su fundación, en la que participa en un 40% a través de Criteria Caixa, frente al 81,5% que poseía en 2011.

“Es el final de un viaje de hace 10 años”, afirmó Gortázar, para destacar que en CaixaBank “estamos muy satisfechos de haber podido mantener aquellas tres actividades” como es la obra social, la actividad inversora y la actividad bancaria.

En lo que respecta al dividendo, Gortázar señaló que la entidad aprobará un dividendo complementario al que ya acordó ayer, lunes, el Consejo de Administración, de 0,07 euros brutos por acción con cargo a los beneficios netos del ejercicio 2017.

Además, señaló que la acción, “a pesar de los eventos en el mes de octubre”, sigue representando una revalorización “importante”, del 23% en lo que va de año.

