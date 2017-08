(AVANCE) CATALUÑA. MONTORO ASEGURA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CATALUÑA “NO ESTÁN EN RIESGO” PORQUE EL ESTADO ES SU “GARANTE”

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que los servicios públicos en Cataluña “no están en riesgo” porque el Estado es su “garante”.

Así lo indicó en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, donde acudió para explicar, a petición de Unidos Podemos y ERC, las medidas de control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar que se destinen recursos al referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre, y una eventual suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la región.

Montoro rechazó que estas medidas sean una “agresión” a los servicios públicos. “Es todo lo contrario, lo que pretendemos es garantizar que los servicios públicos funciones correctamente en Cataluña y que no se pone en riesgo el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera”, dijo.

“Es nuestra obligación y nunca la vamos a eludir”, dijo el ministro, quien agregó que el Estado es “garante de que todos los ciudadanos tenga acceso” a los servicios públicos y que éstos “se puedan prestar porque hay financiación y porque no se ponen en peligro por determinadas decisiones políticas de un Gobierno autonómico”.

De esta manera, subrayó que “los servicios públicos de Cataluña no está en peligro”, como tampoco lo está el pago de las facturas a los proveedores que prestan los mismos. La razón, aseguró, porque “el Estado es el garante de esos servicios públicos”.

El titular de Hacienda reiteró, como ha hecho el Gobierno en los últimos meses, que se quiere garantizar que “ni un euro” de dinero público “vaya destinado a financiar partidas presupuestaria de la Generalitat declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional ni a decisiones que pongan en riesgo los objetivos de estabilidad que con tanto esfuerzo estamos consiguiendo en España”.

