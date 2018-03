CATALUÑA. PEPE ÁLVAREZ ASEGURA QUE NO SE VERÁ A UGT DETRÁS DE UNA PANCARTA EN FAVOR DE LOS POLÍTICOS ENCARCELADOS

Google Plus

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró este jueves que no se verá a su sindicato detrás de una pancarta en apoyo de los dirigentes nacionalistas encarcelados, en referencia a la manifestación que se prevé convocar en Barcelona el próximo 15 de abril.



En una entrevista en La Sexta recogida por Servimedia, Álvarez explicó que dicha movilización todavía está en proceso de configuración y afirmó que “algunas de las cosas que se han dicho no se van a corresponder con la convocatoria”, ya que “en ningún caso el tema de los presos estará presente en la manifestación”.

A este respecto, defendió que “España es un país democrático, con un Estado de derecho que funciona”, aunque añadió que “el origen de los delitos es evidente que es político”.

Además, sostuvo que “en estos momentos la prisión preventiva que hay no tiene sentido”, en referencia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros dirigentes nacionalistas encarcelados. “Podrían estar en la calle y la Justicia podría avanzar y hacer el proceso tal y como se tiene que hacer”, afirmó.

Por otro lado, explicó que “para la UGT es imprescindible que tengamos un Gobierno transversal, constitucional y estatutario que pueda hacer frente a los problemas de los ciudadanos de Cataluña”.

Para Álvarez, dicho Gobierno debería abrir un proceso de negociación que permita entrar en una dinámica de “plena convivencia” entre Cataluña y el conjunto del Estado.



