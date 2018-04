CATALUÑA. BANKIA APUNTA UNA “GRAN NORMALIZACIÓN” EN LA ACTIVIDAD BANCARIA EN CATALUÑA

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó este lunes que en Cataluña hay una “gran normalización” de la actividad bancaria, tras los “movimientos de nerviosismo” que se vivieron el pasado mes de octubre tras la celebración del referéndum ilegal de independencia.



En un encuentro informativo previo a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad que se celebra mañana, martes, Goirigolzarri indicó que “desde el punto de vista bancario ahora no estamos viendo nada extraño” en Cataluña. “Hay normalidad”, agregó.

Según el presidente de Bankia, cualquier solución a la crisis política catalana “tiene que pasar por el respeto a la ley y a la Constitución”. Además, señaló que “lo mejor para todos es alcanzar cuanto antes la normalización” de la situación política. En este sentido, el responsable de la entidad financiera comentó que la incertidumbre es “muy mala”, ya que tiene un impacto que es “difícil de medir”.

SECTOR INMOBILIARIO

Por otra parte, Goirigolzarri se refirió a la evolución del sector inmobiliario español y el riesgo de una ‘burbuja’, para señalar que “estamos muy lejos de los picos de transacciones” que había en 2008, cuando comenzó la crisis.

Así, aunque reconoció que “pueden sorprender” los crecimientos tan elevados que se registran, por ejemplo, en transacciones, “en perspectiva estamos aún lejos de los picos".

Sobre el crédito al promotor, mercado al que Bankia ha vuelto este año tras levantarse las restricciones de Bruselas por el ‘rescate’ de la entidad, el consejero delegado, José Sevilla, expuso que serán “razonablemente selectivos” en las operaciones que participen. Además, el consejero delegado de Bankia quiso dejar claro que ese negocio no será ni el motor de crecimiento ni una gran contribución en la actividad del banco.

VICEPRESIDENCIA DEL BCE

El presidente de Bankia también habló del nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), cargo que asumirá el próximo 1 de junio, para señalar que tendrá una posición “radicalmente institucional” y que no habrá “sesgo nacional”. Goirigolzarri subrayó que su nombramiento es “muy positivo” y que aportará a la institución un análisis certero por su experiencia.

En cuanto a la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, dijo que está “encantado” de acudir a la misma, aunque todavía no hay fecha para su comparecencia.

En este sentido, recordó que ya acudió a una comisión similar en el Parlamento de Cataluña hace un par de años y “estamos encantados de poder contribuir a la clarificación de la situación de Bankia”. Sin embargo, comentó que el que la comisión del Congreso “se decante en cosas prácticas o no dependerá de las personas que están” en la misma.



