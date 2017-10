CATALUÑA. ÁLVAREZ DICE QUE UGT RESPALDA LA HUELGA GENERAL PARA “RESPONDER” A LO OCURRIDO EN LAS CALLES EL 1-O

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este lunes que la huelga general convocada para este 3 de octubre en Cataluña es “política” y no “laboral”, aunque explicó que su sindicato respalda la convocatoria porque “hay que responder” a lo ocurrido en las calles el 1-O.

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Servimedia, el secretario general de UGT indicó que “no podemos quedarnos al margen” de una convocatoria con la que “creo que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña quiere poner de manifiesto su indignación y rabia”.

Álvarez apuntó que sería un “fraude” situar esta convocatoria de huelga general en el plano laboral, pero destacó que el sindicato apuesta por crear un marco en el que quienes quieran puedan expresar su rechazo a los “gravísimos” hechos de ayer en Cataluña con las cargas policiales.

Pese al respaldo a esta convocatoria de huelga, el responsable sindical señaló que la organización no ha tomado ninguna decisión en relación con la declaración unilateral de independencia.

En este sentido, subrayó que quien interprete que respaldar la convocatoria es sumarse a la independencia es porque tiene “mala fe”. “Que quede claro que nosotros no vamos a participar en cuestiones que no respondan a decisiones tomadas plenamente democráticamente”, aseguró.

Según Álvarez, “creo que lo que ha pasado tiene que llevarnos a la reflexión de que estamos en un conflicto que necesita política, y exijo a los grupos políticos de Cataluña y del conjunto del Estado que dejen de meter a la ciudadanía en cuestiones que, en origen, se tienen que discutir desde el punto de vista político”.

