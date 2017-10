CATALUÑA. LAS AGENCIAS DE VIAJES PIDEN QUE SE “ENFRÍE” LA TENSIÓN PARA RECUPERAR LA LLEGADA DE TURISTAS

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, demandó este viernes que “se enfríe” el clima de tensión social y política en Cataluña “para evitar cancelaciones de reservas y poder recuperar los turistas perdidos”.

Gallego aseguró que en las últimas semanas se ha producido una caída “sobre todo del turismo nacional”, aunque matizó que últimamente “no es que haya cancelaciones, sino que directamente la gente ya no reserva para Cataluña”.

En este sentido, el presidente de la patronal de las agencias de viajes comentó que “la gente sigue optando por otros destinos dentro de nuestro propio país, porque aún no está muy claro lo que termina de pasar o lo que va a pasar”.

El presidente de CEAV reconoció que “hay inquietud” y añadió que “hasta que no se normalice la situación política que se está viviendo en Cataluña vamos a seguir viendo esta tónica”.

Respecto a las cancelaciones de turistas extranjeros, Gallego indicó que es evidente que no lo empezaremos a notar a corto plazo porque las reservas que estaban hechas van a seguir viniendo”.

Por ello, “habrá que ver cómo evoluciona a corto y medio plazo sobre todo el turismo extranjero para poder valorar”, pero “desde luego, cuanto más tarde en enfriarse esta situación peor será, porque lo perdido, perdido está”, remarcó.

REBAJA DE LA TENSIÓN

Ante esta situación, Gallego señaló que “si la escalada de movilizaciones y declaraciones aflojan un poco, se puede ir recuperando la situación y podemos ver que se reactivan las reservas para Cataluña, y más en concreto, para Barcelona.

Por ello, afirmó que tienen la esperanza de que no se alargue, porque “si se mantiene en el tiempo, es evidente que se irá agravando la situación”. Así, deseó que “en el menor tiempo posible se solucione esta situación, que se baje el nivel de declaraciones, sobre todo por los señores de la CUP, que son los que hablan de salir a la calle y de la revolución”.

Por último, el responsable de CEAV pidió a la CUP “que se dejen de este tipo de declaraciones para que podamos recuperar la caída en el número de llegadas de turistas extranjeros”. Desde luego, “si siguen con esa postura de salir a las calles, tomar los puertos y aeropuertos, pues no”, concluyó.

