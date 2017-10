CATALUÑA. MONTORO ADVIERTE DE QUE CATALUÑA SE “EMPOBRECERÁ” Y QUE NO SE PUEDE HACER UN ESTADO SIN HACIENDA PÚBLICA

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este lunes que de mantenerse la deriva independentista Cataluña se “empobrecerá”, lo que supondrá que no habrá capacidad recaudatoria. Así, indicó que no se puede hacer un Estado sin Hacienda pública.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la presentación del libro ‘El Economista’, Montoro señaló que “la situación que esta vivienda Cataluña es muy perjudicial para la continuidad de la recuperación y la creación de empleo”.

Así, indicó que el Gobierno de la Generalitat, además de “situarse fuera del Estado de Derecho, es una amenaza para el empleo que tienen los catalanes y el que aspiran a tener”.

En este sentido, explicó que en tres años el actuar ritmo de creación de empleo “permitiría que la gran mayoría de Cataluña estuviera en pleno empleo”. En este sentido, lamentó que la deriva independentista va a “impedir que eso ocurra”, pues “están yendo contra recuperación económica y la creación de empleo”.

Según Montoro, Cataluña además de perder la estructura de grandes empresas “se va a empobrecer y no van a tener la capacidad de recaudar”. También señaló que la Generalitat “no tiene ya la capacidad de recaudar” tributos, y agregó que han de explicar que “no pueden hacer un Estado sin Hacienda Pública”.

El titular de Hacienda subrayó que se está “engañando” a la gente en Cataluña y el resto de España; y preguntó a la Generalitat “por qué se van” las empresas y “qué temen”, para responder él mismo que “lo que realmente temen es que en Cataluña gobiernen los radicales y los muy contrarios al crecimiento y la creación de empleo”.

El ministro recordó que se va a abordar una actualización de la financiación autonómica, un “empeño” del Gobierno, y que está hablando con todos los agentes interesados para impulsar los cambios necesarios.

