ANTONI CASTELLS SOSTIENE QUE “SE TARDÓ DEMASIADO EN ACTUAR” PARA AFRONTAR LA CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA

El exconsejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, sostuvo este jueves en el Congreso de los Diputados que “se tardó demasiado en actuar” para afrontar la crisis financiera en España, ya que en casos así “hay que actuar inmediatamente y con gran potencia de fuego”.



“Es lo que hicieron los americanos y los ingleses y es lo que habría que haber hecho”, afirmó el exconsejero catalán entre 2003 y 2010 en su comparecencia en la Comisión de Investigación de la crisis Financiera en la Cámara Baja.

De hecho, defendió que de haber actuado así “es posible que hubiéramos conseguido evitar que la situación acabara como ha acabado”, incluso en el caso de Catalunya Caixa. “Se reaccionó muy tarde y luego se estuvo muy a lo que se decía la Comisión Europea”, lamentó Castells, quien recordó que en el caso de Catalunya Caixa por esa lentitud se acabó dando una ayuda cinco veces superior a la solicitada por la entidad en un primer momento.

En referencia a su actuación, defendió que “para la Generalitat era muy difícil haber actuado en materia de supervisión e inspección financiera porque no tiene competencias” y recordó que dichas competencias recaen en el Banco de España.

Como consecuencia, apuntó que el Gobierno catalán tenía dificultades para conocer el riesgo inmobiliario de las distintas entidades, aunque aclaró que tuvo una “relación de colaboración con el Banco de España y lo fue siempre”. “Había tensiones, pero sabiendo que había que perseguir objetivos comunes”, añadió.

De hecho, denunció que en alguna ocasión en que la Generalitat se había permitido hacer algún tipo de indicación a alguna entidad el Banco de España le había advertido que no se metiera en eso. En este contexto, aseguró que “tratamos de reaccionar inmediatamente” cuando estalló la crisis con la caída de Leman Broothers y recordó que pocas semanas después el expresidente José Montilla mantuvo una reunión con todos los presidentes y directores generales de las cajas catalanas.

“Era evidente que había un problema de crisis financiera mundial y extraímos la conclusión de que no solo había un problema de liquidez, sino que también había un problema de solvencia muy serio”, prosiguió.

“Intentamos actuar con nuestros propios medios que eran muy limitados”, reiteró Castells, quien reveló que planearon la posibilidad de poner en marcha un banco malo que no fructificó por “falta de potencia de fuego nuestra y porque impulsar algo así con las propias entidades es muy complicado por un problema de desconfianza mutua”.

Por último, desvinculó la actuación del Ejecutivo catalán en la decisión de las fusiones de cajas que se llevaron a cabo en ese momento. “Nuestra política fue siempre no intervencionista porque Los responsables y los que deben tomar la decisión son las propias entidades y no el Gobierno”, concluyó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso