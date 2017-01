JOSÉ CARLOS DÍEZ: “PARA HACER UN PRESUPUESTO IGUAL DE MALO, ES MEJOR UN AÑO DE AJUSTE TRANQUILO, SIN RECORTES”

El economista José Carlos Díez, a quien el PSOE ha encargado la coordinación de la ponencia económica que debatirá en el próximo Congreso Federal, defiende que es preferible “un año de ajuste tranquilo” que unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 “igual de malos que los anteriores”.

En una entrevista concedida a Servimedia, Díez destacó que “no es un escenario deseable” que España siga sin un nuevo presupuesto y con los anteriores prorrogados, pero “son decisiones que adoptó el PP y que se tomaron en una campaña electoral".

“Lo que sí es evidente es que ir a un proceso donde el Presupuesto sea igual de malo que el del año pasado sería perjudicial”, manifestó Díez, quien reconoció que si el PP “lo va a incumplir y va a volver a mentir y falsear”, es mejor mantener los actuales Presupuestos.

Por ello, el economista que elaborará la ponencia económica del PSOE se mostró contundente al afirmar que, “si van a volver a hacer eso es mejor no hacer Presupuesto y que se prorrogue el actual con un año de ajuste tranquilo, sin recortes”.

Díez denunció que el ministro Cristóbal Montoro, en el Presupuesto presentado en el verano de 2015 “con premeditación y alevosía”, incluía “un agujero de 25.000 millones de euros, no hay precedentes desde Isabel la Católica”.

El economista añadió que lo previsible es que el nuevo Presupuesto no va a contar con una política fiscal expansiva como en el pasado y que se ha demostrado que fue “irresponsable” y como consecuencia de ello “tocó hacer recortes”.

En cualquier caso, Díez criticó que el Gobierno prometiese cosas que no podía hacer, como bajar los impuestos, “porque dijo que había dinero en la caja y no había dinero en la caja”.

Según Díez, “lo que no tiene sentido ahora es culpar al PSOE, a las placas solares y hasta a Donald Trump de la falta de Presupuestos; son decisiones que ellos tomaron en una campaña electoral y deberían explicárselo a los ciudadanos”.

