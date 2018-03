NADAL: "HABRÁ LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO CUANDO ESTÉ APROBADA LA NUEVA NORMATIVA COMUNITARIA"

Google Plus

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, aseguró hoy en el Congreso que el Gobierno aprobará el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética cuando Bruselas dé luz verde a la nueva normativa comunitaria.



En respuesta en la sesión de control al Gobierno a una pregunta del diputado del PSOE Ricardo Antonio García Mira, Nadal manifestó que lo lógico es que primero esté aprobado el marco normativo europeo y que después se haga “la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico”. “Así lo hemos hecho siempre en nuestro país y no tenemos que cambiar la forma de hacerlo”, señaló.

Según el ministro, la elaboración de la nueva norma europea está más avanzada en el paquete de medidas sobre clima, pero lleva “bastante retraso” en el capítulo de movilidad sostenible.

El diputado socialista reprochó al ministro que el Gobierno aún no haya remitido el proyecto al Congreso, pese a los anuncios hechos por el presidente Mariano Rajoy y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. En cambio, le reprochó García Mira al ministro, “usted se ha dedicado a inflamar a la opinión pública con sus propuestas sobre el carbón y las nucleares, en lugar de seguir las recomendaciones en favor de energías renovables, a cuyo desarrollo solo han puesto trabas”.

Nadal le contestó que mientras en la etapa de gobierno socialista se “despilfarraron” 250.000 millones de euros en energía renovable y se convirtió a ésta en “la más cara del mundo”, el Ejecutivo actual ha apostado por el medio ambiente “con cabeza, y no con ideología como ustedes, que dejaron un facturón de 10.000 euros al año que nos podíamos haber ahorrado”.



