CATALUÑA. CCOO AFIRMA QUE LA PLANTILLA DE CAIXABANK “VIVE UNA SITUACIÓN MUY COMPLICADA EN EL DÍA A DÍA EN LA RELACIÓN CON LA CLIENTELA”

- Los sindicatos agradecen la nota interna remitida por la dirección de la entidad, que consideran una muestra de apoyo. El secretario general de CCOO en CaixaBank, Ricard Ruiz, agradeció este miércoles la nota interna emitida por la dirección de la entidad financiera a sus trabajadores, ya que según explicó, tanto en Cataluña como en el resto de España, “se vive una situación muy complicada en el día a día en la relación con la clientela".

Así se expresó Ruiz en unas declaraciones a Servimedia en las que explicó que los sindicatos habían solicitado a la dirección de CaixaBank algún tipo de gesto de respaldo a la plantilla, algo que también confirmó su homóloga en UGT, Catalina Llibre.

Para Ruiz, el hecho de que la entidad se comprometa a hacer todo lo necesario para proteger los intereses de sus empleados, accionistas y clientes supone “un mensaje de tranquilidad”.

A este respecto, destacó que “este es un principio que siempre ha guiado la actividad del banco”, incluso en momentos como la guerra civil “cuando la gente que tenía depositados sus ahorros no los perdió”, algo que también recordó Llibre.

Preguntado por la posibilidad de que la dirección se pueda plantear el cambio de sede de Barcelona a Madrid si se produce la independencia, afirmó que “se trata de una especulación de la que no me puedo pronunciar”.

Por su parte, sobre este asunto, Llibre tampoco quiso pronunciarse. “Eso es hacer política ficción y eso no es nuestro trabajo”, sentenció. Además, Llibre valoró también la nota interna, ya que la considera “una herramienta para explicar a los clientes que pueden estar tranquilos” con respecto al futuro de su dinero.

