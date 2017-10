CATALUÑA. CAIXABANK DETECTÓ “INTRANQUILIDAD” TRAS EL 1-O Y UN “IMPACTO MODERADO” EN LOS DEPÓSITOS, PERO QUE YA “SE HA REVERTIDO”

Google Plus

- Asegura que el traslado de su sede social a Valencia no se ha hecho con carácter temporal. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, reconoció este martes que a partir del 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum en Cataluña, se detectó “intranquilidad” entre los clientes y un “impacto moderado” en los depósitos, pero afirmó que ya “se ha revertido” tras el traslado de la sede social a Valencia.

Así lo indicó Gortázar durante la presentación de resultados de la entidad correspondientes al tercer trimestre de 2017, que por primera vez tiene lugar en Valencia, después de trasladar su domicilio social de Barcelona a esta ciudad ante la situación en Cataluña.

El consejero delegado incidió en que “a partir del 1 de octubre pudimos detectar en nuestra clientela intranquilidad, pudimos detectar nervios”.

Ante “una intranquilidad que empezaba a ir al alza, el Consejo esa misma semana tomó una decisión muy relevante que fue el traslado de su sede social para dejar fuera de cualquier duda, a todas las personas, que la fortaleza CaixaBank se mantendrá en cualquier escenario y que estaremos siempre bajo el paraguas de la zona euro” y del Banco Central Europeo (BCE), aseguró el consejero delegado.

Gortázar señaló que el impacto en los depósitos por el 1-O fue “moderado” y con el cambio de sede social “se ha parado y se ha revertido”, pero no cuantificó la fuga de depósitos de la entidad ante la situación en Cataluña.

Precisó que la salida de depósitos fue “generalizada”, pero insistió en que también se produjo de forma “moderada”, “estabilizada”, y con el traslado de sede social fue “revertida”.

Además, confesó que tiene “prácticamente la totalidad” de su patrimonio en CaixaBank Barcelona y “no voy a trasladar la cuenta” a otra zona geográfica, porque “tengo toda la tranquilidad”.

Preguntado sobre si el cambio de su domicilio social a Valencia es temporal o definitivo, el consejero delegado de CaixaBank se limitó a decir que el Consejo de Administración de la entidad “fue muy claro” con su decisión y “si el Consejo hubiese querido decir que el traslado era temporal, lo hubiese dicho, y no dijo nada al respecto”.

