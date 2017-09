CAIXABANK DICE QUE LO IMPORTANTE NO ES SER EL “BANCO MÁS GRANDE” SINO “DAR MEJORES SERVICIOS”

Google Plus

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, señaló este miércoles que lo importante no es ser el “banco más grande” en España, sino “dar mejores servicios a los clientes”.

Durante su participación en el ‘VIII Encuentro Financiero Expansión-KPMG’, el consejero delegado de CaixaBank afirmó que tras la compra del Popular por parte Santander, ésta se ha convertido en la entidad con el balance “más grande” de la banca en España.

Sin embargo, subrayó que CaixaBank se mantiene, por ejemplo, como el banco con más clientes. Así, recordó que el 27% de los españoles tiene a CaixaBank como su entidad financiera principal.

Así, Gortázar defendió que “no se trata de ser el más grande, si no de dar mejores servicios a los cliente”. Además, explicó que en España “hay muy buenos competidores, muy dinámicos y no te puedes dormir en los laureles”.

En todo caso, Gortázar consideró que la operación de compra del Popular por el Santander “refuerza el sistema bancario español”, por lo que se le da la bienvenida ya que ha generado “tranquilidad”.

Respecto a la posibilidad de que se lleven a cabo nuevas operaciones corporativas, señaló que las habrá porque hay margen para una mayor consolidación, aunque quiso dejar claro que su prioridad es el crecimiento orgánico.

BANCO SABADELL

En la jornada también participó el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, quien señaló que tras la operación entre Banco Popular y Santander se puede dar por acabada la fase de consolidación entendida como mecanismo para solucionar los problemas de solvencia que tenía el sector.

En esta línea, Guardiola afirmó que el Sabadell tiene un crecimiento orgánico bueno y que precisamente es en este aspecto donde la entidad pone el foco de su planteamiento estratégico, con ambición y vocación para crecer.

Asimismo, el consejero delegado explicó que el nuevo plan estratégico en el que la entidad trabaja para el periodo 2018-2020 tendrá como idea básica la normalización del coste de riesgo y del balance en cuanto a activos improductivos.

Guardiola también destacó la importancia de la digitalización del sector y la gran oportunidad que supone, al permitir a las entidades ofrecer más servicios a los clientes y acceder a ellos de una forma más personalizada.

En este sentido, añadió que estas oportunidades también suponen retos, ya que el consumidor está cambiando y los bancos deben trabajar para adaptarse a ellos, siendo más elásticos para atender a tipos de clientes distintos.

