CAIXABANK CONSIDERA “UN GRAN ACIERTO” EL ABARATAMIENTO DEL CAMBIO DE HIPOTECAS DE TIPO VARIABLE A FIJO

Google Plus

CaixaBank considera “un gran acierto” el abaratamiento del cambio de hipotecas de tipo de interés variable a fijo que el Gobierno anunció recientemente que introducirá en la reforma hipotecaria que prepara.

Así lo expresó hoy el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, durante la presentación de los resultados semestrales de la entidad financiera, donde también afirmó que “el país, para ser responsable, debe endeudarse a tipo fijo”.

“Incentivar que el mercado genere hipotecas a tipo fijo es un gran acierto”, señaló en esta misma línea Gortázar, quien añadió que, aunque en los últimos años “las cosas han salido bien porque los intereses bajaron y la carga en las familias con los tipos variables ha sido menor”, “en algún momento los tipos subirán, y un país referenciado en tipos variables sufrirá”.

Así, el consejero delegado destacó que, por tanto, “incentivar los tipos fijos es un objetivo importante”, y que CaixaBank lleva “desde hace tiempo produciendo nuestras hipotecas principalmente a tipo fijo. Dos tercios de nuestras hipotecas son a tipo fijo”.

SEMESTRE HISTÓRICO

En cuanto a los resultados semestrales presentados hoy, con un beneficio neto de 839 millones de euros, un 31,6% más que en el mismo periodo de 2016, Gortázar destacó que se trata de “la mejor cuenta de resultados” desde que la entidad existe y cotiza en Bolsa.

Durante la presentación, Gortázar destacó el liderazgo de CaixaBank en la banca minorista de particulares, donde la entidad tiene una penetración de clientes del 25,7%, con la mayor cuota del mercado en nóminas domiciliadas, del 26,4% (3,7 millones de nóminas).

El consejero delegado también señaló una cuota de mercado del 17% en créditos al consumo, un 14,5% en empresas y corporativa y un 21,7% en seguros y planes de fondos.

Gortázar también mencionó que el semestre ha estado “marcado” por la integración de la entidad portuguesa BPI, que en este periodo aportó 77 millones de euros al resultado del grupo, así como dos millones de clientes.

A este respecto, Gortázar señaló la “marcha muy notable” de BPI y que no habrá ningún cambio de estrategia en cuanto a la marca de la entidad portuguesa, que mantendrán al estar “bien valorada”.

El consejero delegado fue preguntado por varios temas de actualidad, como la devolución de las cláusulas suelo, la opa de Atlantia sobre Abertis, la adquisición de Banco Popular por Santander o la actividad de la entidad ante el escenario político catalán.

En lo referente a las cláusulas suelo, Gortázar no quiso adelantar ninguna cifra sobre la cifra que se devolverá y que se anunciará en septiembre, pero afirmó que “casi 300 personas han trabajado en algún momento en ese proceso” y señaló que el proceso y la aplicación del decreto ley está siendo “positiva”.

Respecto a la opa de Atlantia sobre Abertis, el consejero delegado afirmó que a CaixaBank “no le toca” comentar nada al respecto, puesto que “no somos accionistas de Abertis, desde que salimos a Bolsa la participación en Abertis es de Criteria”.

Por otro lado, al ser preguntado sobre si el proceso vivido por el Banco Popular había beneficiado a CaixaBank en la captación de clientes, Gortázar señaló que al ser la entidad líder en banca minoritaria y tener una cuarta parte de los clientes y las nóminas, “si hay un banco que se pueda beneficiar, nosotros somos uno de ellos”.

En cuanto al escenario catalán y la situación relativa al referéndum, Gortázar no quiso hacer ninguna valoración ni predicción sobre su influencia en la actividad de la entidad, y se limitó a afirmar que están “centrados” en dar servicio a sus clientes.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso