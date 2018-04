CABIFY SACA MEJOR NOTA QUE EL TAXI Y UBER EN UN ESTUDIO DE LA OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio para evaluar la experiencia del pasajero español desde que decide tomar un coche con chófer hasta que se baja de él al final del recorrido, y la empresa Cabify es la que sale mejor parada.



La OCU ha utilizado de forma anónima taxis y coches con chófer de Cabify y Uber en 10 ciudades: Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Ha usado taxis en las ciudades en las que no existe otra alternativa, y tanto taxis como coches VTC operados por Uber o Cabify donde sí la hay.

Además, en cada ciudad se han realizado varias veces tres tipos de trayecto (largo, medio y corto), y se han analizado diferentes variables, como el tipo de conducción, el vehículo, el conductor, el itinerario seguido o el proceso de pago utilizado, entre otros.

En términos generales, el estudio de OCU concluye que el servicio de Cabify es el mejor valorado en la mayoría de las variables, destacando especialmente por el aspecto interior de sus vehículos, la buena conducción y la gestión automática de la factura.

Los taxis, por su parte, destacan por la buena disposición ante las peticiones del cliente, la visibilidad y la disponibilidad, mientras que Uber lo hace por los interiores del coche y la buena disposición del conductor, pero no por la elección del itinerario o por la factura, que en opinión de OCU es pobre en datos.

Sobre el vehículo, el estudio de la OCU concluye que los coches están en general en buen estado, sobre todo los de VTC. Los interiores están limpios y ordenados en la mayoría de los casos, destacando los de Cabify. En ocasiones puntuales se ha encontrado alguna deficiencia en la limpieza de los coches en Sevilla y mal olor en algunos taxis de Palma y Zaragoza.

Destaca también el abuso de elementos personales en los taxis (estampas religiosas, fotos familiares, símbolos deportivos…), frente al aspecto neutro de los coches VTC. Por último, el estudio de OCU refleja que, en los taxis de Sevilla, Valencia y Zaragoza, las plazas traseras no siempre cuentan con los tres cinturones disponibles.

En cuanto al conductor, la OCU destaca que tanto la vestimenta y la higiene como el saludo y el trato de los conductores de VTC es impecable. Sin embargo, entre los taxistas es más común el “desaliño”, aunque no es la norma.

A la hora de ayudar a cargar y descargar la maleta, ninguno de los dos colectivos destaca de forma especialmente positiva. En concreto, en Zaragoza y Sevilla fueron especialmente reticentes a colaborar con el cliente en este momento.

Las experiencias en los recorridos realizados demuestran, sin embargo, que tanto taxistas como chóferes de VTC son comprensivos si se trata, por ejemplo, de bajar el volumen de la radio, encender la luz o subir la calefacción.

PRECIO

Por lo que se refiere al itinerario, el 64% de los conductores optó por tomar la ruta que propone Google Maps y un 18% utilizó una alternativa igual o más corta. En el 18% restante, hubo un tercio de casos más o menos errados (no más de 5 minutos por encima de lo previsto) y algunos muy errados: 14 minutos estimados fueron 36 con un taxista en Barcelona y 7 se convirtieron en 17 con un Uber en Madrid.

Sobre el cobro, el informe de OCU refleja que en el caso de los taxis, se encontraron algunos sin datáfono en Málaga o con este estropeado en Madrid, a pesar de que en las dos ciudades es obligatorio llevarlo, igual que en Barcelona.

Por otro lado, no se cobró lo justo en el 16% de los casos, en la mayoría de ellos por falta de cambio y por poco importe. Solo en tres casos se cometieron errores graves, como que el conductor elija la ruta con peaje sin preguntar y repercuta el coste al cliente.

Respecto al precio, el estudio concluye que los taxis interesan para los trayectos cortos. Para los trayectos medios, los coches VTC resultaron más baratos en todos los casos, salvo en Málaga (donde el taxi mejoró en 77 céntimos a Cabify) y en Valencia (donde el taxi fue notablemente más barato).

Para los viajes largos, el estudio demuestra que los coches VTC son más económicos. Cada viaje al aeropuerto puede suponer un ahorro de más de 5 euros al cliente.



