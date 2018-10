Bruselas tilda de "muy frágil" la situación en Italia pero dice que no es "tarde" para mantener la estabilidad

"No es demasiado tarde para mantener la estabilidad, no es demasiado tarde para garantizar que el crecimiento continúa en Italia y no es demasiado tarde para demostrar que las finanzas públicas en Italia están en una senda creíble", ha expresado el finlandés cuando se le ha preguntado por la evolución de los mercados italianos.

Katainen ha incidido en que el Gobierno italiano debe remitir su proyecto presupuestario para 2019 como muy tarde el próximo lunes y Bruselas comprobará después si el documento cumple con los compromisos asumidos por Roma en esta materia.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha admitido que la evolución de los mercados en los últimos días "no es positiva", pero ha añadido que "el interés de la Comisión es tener un resultado que sea creíble" e "intentar convencer al Gobierno italiano de que debe asumir su responsabilidad".

"La situación es muy frágil, como todo el mundo sabe", ha advertido Katainen, para después señalar que nadie quiere una nueva crisis económica porque "sería muy malo para la sociedad italiana y para los países" a los que pueda afectar.

En este sentido, el finlandés ha confiado en tener una "buena cooperación" con las autoridades italianas y ha defendido que Bruselas intenta ser "lo más pragmática posible", porque es una "condición previa" para lograr la estabilidad.