Bruselas evita comentar el rechazo a los Presupuestos y lo enmarca en el "proceso constitucional" español

"El hecho de que el Parlamento español no ha votado el presupuesto es algo que tenemos comentar, es parte del proceso político y constitucional en un Estado miembro. Lo seguimos de cerca pero no tenemos una posición particular sobre esto", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz principal del Ejecutivo comunitario.

Así se ha pronunciado Bruselas un día después de que el Congreso rechazara los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y los independentistas catalanes de Esquerra (ERC) y PDeCAT.

La Comisión Europea se remite ahora los siguientes pasos dentro del denominado Semestre Europeo, que son la publicación el próximo 27 de febrero de los informes país por país (en los que evalúa los desequilibrios macroeconómicos de cada socio) y las recomendaciones económicas que presentará en mayo, una vez conocidos los datos de déficit público de 2018.