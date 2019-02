Borrell dice que mientras que el Presupuesto de la UE no pase del 1% no podrá influir en la vida de la gente

Así lo ha señalado Borrell durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde también ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "amigo de la cohesión y de los fondos estructurales" y ha asegurado que quiere que la Política Agrícola Común (PAC) mantenga sus ayudas y que se dote de fondos a las nuevas políticas que incentivan la productividad y la innovación en Europa.

"El objetivo de España no es seguir toda la vida siendo un receptor neto de fondos, porque en algún momento espero que alcancemos una renta per cápita que nos sitúe por encima de la medias europeas", ha señalado Borrell.

Asimismo, el titular del Ministerio ha dejado claro que no se deben mirar las cuentas europeas con "la estrecha óptica de llevarse más de lo que se aporta, porque es aritméticamente imposible para todos a la vez".

Bajo su punto de vista, España debería ser un país cuya renta per cápiita fuese lo suficientemente elevada como para permitirse contribuir a la Unión Europea. "Queremos nuestro retorno, naturalmente, pero no estamos en la mentalidad de 'want my money back' de Thatcher", ha apostillado, tras afirmar que España quiere contribuir a redistribuir la renta entre europeos.

Borrell ha recordado que el país ha sido beneficiario de las ayudas europeas "durante mucho tiempo" y que algún día llegará el momento en el que dejará de serlo, pero "no será una mala noticia". "Tenemos que estar dispuestos aumentar el volumen total del Presupuesto comunitario y es la verdadera batalla que se vive hoy en día en Europa", ha apostillado.

Por su parte, el senador Guillermo Martínez ha dejado claro que no se puede retroceder en la negociación del marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027 y ha señalado que es "fundamental" que no se retroceda respecto a los Presupuestos de 2014-2021 en elementos como los fondos estructurales y de cohesión, la PAC o la dotación para afrontar el fenómeno migratorio y la política de seguridad exterior e interior.

Borrell ha afirmado que, "en líneas generales", comparte estos objetivos. "Ojalá que seamos capaces todos de seguir la aprobación de estas perspectivas financieras cumpliendo con estos objetivos antes de las elecciones europeas", ha apuntado.

No obstante, el senador del Grupo Parlamentario Popular ha resaltado que España tiene "nula credibilidad", después de haber mandado unas cuentas públicas "que no se cree nadie" y que "debilitan la posición del país". "Dé un paso al lado y deje que sea un Gobierno estable el que hable de Europa", ha concluido su intervención el senador pidiendo la convocatoria de elecciones.