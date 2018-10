Bonet teme que se repitan los actos violentos en Cataluña y ve "difícil" que vuelvan las empresas

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, se ha mostrado este martes "preocupado" por los actos violentos registrados ayer en Cataluña, y teme que se repitan, al tiempo que ha avisado del "deterioro" de la economía y de que ve "difícil" que las empresas vuelvan a la región tras los episodios violentos.

Así lo ha señalado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha dicho ver como una "excepción" los actos violentos registrados en Cataluña, pero ha mostrado su "preocupación" por las imágenes y su temor de que se reproduzcan.

"Es muy malo, va lloviendo sobre mojado, estamos en un proceso de deterioro de la economía catalana, particularmente de Barcelona, y que se vayan produciendo episodios de este tipo van haciendo daño", ha advertido Bonet, quien ha alertado de que se podrían llevar a producir "perjuicios graves".

"Con imágenes como las que hemos visto ayer va a ser difícil que las empresas vuelvan", ha afirmado Bonet, quien ha apuntado que si se trabaja para la normalidad, "algunas podrán volver" pero otras no lo harán porque "no pueden correr el más mínimo riesgo de quedarse fuera de la UE". "No creo francamente que vaya a haber independencia pero si se enturbia la situación, algunas empresas se olvidarán de la posibilidad de volver", ha agregado.

EL 155 SERÁ NECESARIO "EN ALGÚN MOMENTO"

Bonet ha indicado que Cataluña "no es un destino menos competitivo", pero considera que el impacto del desafío independentista "empieza a notarse", por lo que cree que se ha llegado a un punto en el que "la gente debiera reflexionar si se va a pasar de lucro cesante a un daño emergente", porque se producirá un "daño" para el bienestar y el empleo de los ciudadanos .

A su juicio, la imagen de Cataluña se está viendo "afectada", y aunque cree que el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para refinanciar la deuda e inyectar 1.400 millones en cuatro años "debiera" encauzar la situación, si se suceden más episodios violentos se hace "mucho más difícil" el intento de volver a la normalidad.

En cualquier caso, Bonet no ve en la situación actual una "necesidad absoluta" de aplicar el artículo 155, como sucedió el 1 de octubre del año pasado, pero considera que se ha evidenciado que hay un proceso de gente "muy violenta", por lo que "en algún momento sí será necesario" volver a ponerlo en marcha. Eso sí, ha defendido que hay que poner fin a la anomalía institucional actual de Cataluña.

PIDE "PRUDENCIA" CON LA POLÍTICA FISCAL

Por otra parte, Bonet ha coincidido con el presidente del BBVA, Francisco González, quien ha advertido de la desaceleración de la economía española y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez una política económica "bien planteada" que no pase por una expansión del gasto público ni por una subida de impuestos.

"Tiene razón el presidente de BBVA", ha indicado Bonet, quien ha remarcado que "en tiempos de turbulencia es mejor no hacer mudanza", y ha defendido que hay que ser "prudentes" en la política fiscal y en la general, ya que se está pasando de "un viento de cola que nos ha favorecido a tener un principio de viento en contra".

De esta forma, ha insistido en la importancia de ser "prudentes" en la toma de decisiones a nivel impositivo y ha recordado que el objetivo principal sigue siendo el empleo.