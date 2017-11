Bonet (Fira) dice que Rajoy "juega limpio" y que da la voz al pueblo con el 21-D

El presidente de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, ha considerado este miércoles que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, "juega limpio" y ha dado la voz al pueblo para que se exprese en las elecciones del 21-D, unos comicios que ha considerado verdaderamente democráticos.

"Rajoy ha jugado limpio y ha convocado elecciones inmediatas para que el pueblo hable. Esto sí que es democrático, no otro tipo de movilizaciones, que no lo son", ha dicho en una sesión de 'Dinars Cambra', en alusión implícita al referéndum independentista.

Ha destacado la prudencia de Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha considerado que esta medida "no ha sido tan demoníaca como se pensaba" ya que, al contrario, ha aportado esperanza.

En cuanto al 21-D, ha asegurado que los resultados que surjan de los comicios deben aceptarse, "gane quien gane", pero ha llamado a reflexionar sobre construir y no sobre perjudicar.

En este sentido, ha aseverado que el proceso independentista ha sido muy perjudicial para Cataluña, especialmente por la fuga de más de 2.000 empresas: "Tenemos que reconocer las cosas. No se ha hundido todo afortunadamente, pero dependerá mucho del 21-D y de lo que pase después".

De hecho, ha lamentado que la marca Barcelona "está tocada", precisamente por la falta de seguridad jurídica, estabilidad y normalidad, y por ello ha afeado que el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, admitiera, después de la declaración de independencia en el Parlament, que el Govern no estaba preparado para hacer efectiva la independencia.

"Lamento por un lado estas declaraciones, pero por el otro es una forma de empezar a ceder. Es lamentable que nos hayan metido en un túnel de este calibre sin tener en cuenta el daño", ha dicho en declaraciones a los medios tras su intervención en el coloquio.

Sobre la incertidumbre generada después de que el gobierno municipal de Ada Colau haya roto el pacto con el PSC en Barcelona, ha afirmado: "No me ha gustado. No es el camino de la estabilidad. Es otro camino".

Mobile World Congress

Preguntado por si el proceso independentista ha afectado a la actividad de Fira de Barcelona, ha afirmado que "es evidente que se ha notado", ya que la caída también se ha producido en sectores como el hotelero, la restauración y el comercio.

En cuanto a la continuidad del Mobile World Congress (MWC), que actualmente tiene contrato para permanecer en Barcelona hasta el 2023, ha sostenido que perder este certamen supondría perder el mayor congreso de Fira de Barcelona, ya que aporta el 40% de los ingresos de la institución.

"Estamos en el mundo ahora por el MWC. Nos tienen un respeto impresionante con el MWC. No perdamos esto, porque si lo perdemos entraremos en depresión", ha lamentado.

Bonet también se ha referido a la Barcelona Industry Week, que se celebró del 1 al 6 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y que hubiera sido, según ha dicho "más exitosa" sin la afectación del referéndum.

"Ahora tenemos la oportunidad de ser protagonistas de la revolución digital. Hagámoslo, con la ventaja del MWC. Sumar es multiplicar y restar y dividir es destruir, y no podemos permitir la destrucción de Catalunya", ha finalizado.

Bonet ha pronunciado esta conferencia ante decenas de personas, entre los que figuraban en el expresidente de la Generalitat José Montilla, y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet.