Boluda (AVE) no cree que la situación en Cataluña afecte a las obras y la ejecución del Corredor Mediterráneo

Así lo ha indicado Boluda a los medios de comunicación, antes de comenzar el acto en Madrid en el que empresarios de toda España van a reivindicar el Corredor Mediterráneo, al ser preguntado sobre si la situación en Cataluña puede afectar a las obras.

Asimismo, ha considerado que las inversiones destinadas a esta infraestructura no se van a resentir porque los tramos que pasan por Cataluña "ya están acabados". "El problema lo tenemos nosotros. De Tarragona para arriba está estupendo y funcionando. El problema está de Tarragona para abajo", ha remarcado.

Boluda ha destacado que el tejido empresarial madrileño está apoyando "mucho", como lo demuestra su presencia en el acto de este martes. "Todas las asociaciones empresariales madrileñas nos están apoyando porque tan importante es el Corredor para la Comunitat como lo es para Madrid", ha remarcado.

Insistido por si los empresarios madrileños apuestan por el Corredor o por el ramal que pasa por el centro del país, el presidente de AVE ha subrayado: "Es que el Corredor Mediterráneo solo puede estar en el Mediterráneo. Lo otro es otro tren", ha puntualizado para señalar que en el arco mediterráneo es donde está el PIB y la población.

Preguntado por si confía en que la presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, suponga que haya algún gesto hacia esta infraestructura, Boluda ha afirmado este extremo. "Si no, no estaría aquí", ha remarcado para destacar la "voluntad política" de De la Serna, que "está rehaciendo todo lo que estaba hecho que no estaba correctamente licitado".

Por su parte, el presidente de Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, ha coincidido con el presidente de AVE al señalar que la cuestión catalana no va a afectar a la obra porque "son dos cosas distintas" y el Corredor es importante "no solo para España, sino para Europa", al tiempo que ha manifestado que las principales obras en Cataluña ya están hechas.