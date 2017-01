Bárcenas niega ser "Luis el cabrón"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado hoy en el juicio de Gürtel que "nunca jamás" nadie se refirió a él como "Luis el cabrón" y además ha recalcado que le deja "muy tranquilo" que la fiscal no le haya preguntado por ese aspecto esta semana, porque el mote no tienen "nada que ver" con él.

En su tercer día de declaración y a preguntas del abogado de Álvaro Pérez, "El Bigotes", Bárcenas ha respondido sobre un apunte de la contabilidad de la trama Gürtel en el que un tal "Luis el cabrón" aparece como receptor de 72.000 euros de la trama en 2007. De probarse que Bárcenas recibió el dinero, se reforzarían las acusaciones de cohecho que recaen sobre él.

La versión que dieron ante el tribunal los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo sobre este apunte es que se trata de un préstamo que hizo el empresario Luis Delso a "El Bigotes".

Bárcenas ha desgranado hoy el apunte, que reza, ha explicado, "Entrega sobre P. Crespo/Álvaro Pérez ref. 'Luis el cabrón'", con la cantidad de 72.000 euros y el contrapunto "incremento de la deuda de Álvaro Pérez".

Así, para el extesorero, "está claro que si la deuda la asume Álvaro Pérez es una deuda que tiene Álvaro Pérez y que se la está entregando el señor Correa".

Él, ha recalcado, no tuvo nada que ver con ese préstamo puesto que solo ha visto a "El Bigotes" en tres o cuatro ocasiones.

A continuación, ha añadido: "Me deja muy tranquilo que la Fiscalía no me preguntase por eso porque debe estar convencida de que efectivamente no tiene nada que ver conmigo ese apunte", en referencia al interrogatorio de la fiscal ayer y el lunes.

"¿Alguien en el PP, a usted, de forma cariñosa, despectiva o como fuese, le referenció alguna vez como Luis el cabrón?", le ha preguntado entonces el abogado, a lo que ha contestado que "nunca jamás".

Correa afirmó en el juicio que el apodo de "Luis el cabrón" no se corresponde a Bárcenas, sino al presidente de la empresa Isolux, Luis Delso, imputado en el caso Pujol, y que el mote se lo puso "El Bigotes", a quien Delso prestó dinero en un momento dado. Esta versión la suscribió el número dos de la trama, Pablo Crespo.

Isabel Jordán, gestora de varias empresas de la trama Gürtel, afirmó días después que cuando Correa hablaba de "Luis el cabrón" se refería al extesorero, pero al día siguiente matizó que simplemente le oyó decir que Bárcenas "es un cabrón".

Bárcenas se sienta en el banquillo acusado por primera vez de corrupción en un juicio en el que se acusa a 37 personas relacionadas con la trama por sus actividades corruptas en el periodo comprendido entre 1999 y 2005.

El extesorero se enfrenta a 42 años y medio de prisión acusado de asociación ilícita, cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales por cobrar comisiones que pagaron supuestamente empresarios a la Gürtel a cambio de adjudicaciones de gobiernos del PP, así como de quedarse dinero de una contabilidad paralela del partido.

Entre otras cosas, la Fiscalía atribuye a Bárcenas, que tiene pendiente otro juicio (sin fecha aún) por la pieza de la llamada caja B del PP, haberse embolsado 1.248.561 euros de esas comisiones cobradas de manos de Correa entre 2000 y 2007, y de haberse apoderado de otros 299.650 euros del PP aprovechando "la doble contabilidad instaurada en ese partido".