Banco Sabadell espera que la nueva ley hipotecaria no perjudique al mercado español

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha confiado hoy en que la nueva ley hipotecaria que prepara el Gobierno para adaptar la normativa europea a la nacional no perjudique al mercado hipotecario español.

En su intervención en los Encuentros Empresariales organizados por CEOE y CEPYME, Guardiola ha asegurado que el mercado nacional funciona bien, es el más barato de Europa y el que tiene un índice de propietarios más alto, por lo que hay que tener cuidado para no "desvestir al santo".

"Tenemos un buen sistema", que también ha tenido "sus errores y malas prácticas", que "no han sido generalizadas", pues "no es lo mismo poner en una hipoteca "una cláusula suelo que el cliente no conocía que otra negociada y analizada con el cliente", como ha hecho el Banco Sabadell, insistió.

"En nuestro caso", añadió, las cláusulas suelo eran legales y conocidas por el cliente y figuraban en el contrato "en negrita" junto con el plazo y el tipo de interés.

En cuanto al "brexit", el consejero delegado de la entidad, que tiene en Reino Unido el banco TSB, se mostró convencido de que tanto las autoridades como los agentes sociales presionarán para que el acuerdo que regulará las relaciones entre ambas partes sea lo más razonable posible y minimice las consecuencias de la salida británica de la UE.

"En el peor de los casos -explicó Guardiola- el tratamiento de la UE al Reino Unido sería el de un "tercer país", pero espero que finalmente se le dé tratamiento de socio referencial, aunque reconoció que eso "llevará tiempo y generará incertidumbre".

En cualquier caso recordó que TSB es un banco "muy retail", que no esta en la City ni le influirá lo que allí ocurra, aunque sí le afecta la evolución de la economía inglesa.

Preguntado por si se han terminado ya las compras para el Sabadell, dijo que la entidad sólo planea su crecimiento orgánico, y que las adquisiciones no se prevén, sino que surgen y se llevan a cabo sólo "si crean valor".

Guardiola no se quiso pronunciar sobre su visión del futuro del Banco Popular, que atraviesa un delicado momento, y señaló que son un jugador importante que no ha necesitado ayudas pública y ha hecho un gran esfuerzo, tanto la propia entidad como sus accionistas.

Preguntado por las lecciones que se pueden extraer de la crisis y por quién tuvo la culpa de todo lo que ocurrió, Guardiola aseguró que "fue culpa de todos", tanto de las entidades que facilitaron una financiación excesiva a sus clientes, como de las autoridades, que no supieron frenar los déficits acumulados.

"Tendríamos que haber sido más competitivos y restringir un poco el crédito", insistió Guardiola.

Asimismo, recordó que en Europa "no se entendió muy bien" la moneda única, "una trampa que no supimos ver", ya que con una moneda propia "quizá habríamos diseñado políticas de control" para atajar la crisis.

Ojalá que la crisis de las hipotecas "subprime" hubiera sido en 2005 en vez de 2007, porque nos habríamos ahorrado dos años de excesos que nos está costando diez años recuperar, añadió.