El Banco Sabadell cree que "no hace falta" cambiar la ley hipotecaria española

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado hoy que "no hace falta" cambiar la ley hipotecaria en España, tal y como tiene previsto hacer el Gobierno tras la crisis de las cláusulas suelo, porque su resultado en los últimos años ha sido "muy bueno".

Durante la presentación de los resultados de 2016, Oliu ha explicado que "una nueva ley es muy difícil hacerla" y que la normativa española "es bastante buena, por no decir muy buena".

"Gracias a ella España se ha desarrollado, los españoles tienen su piso, han podido ahorrar y tienen un grado de seguridad jurídica muy elevado", ha declarado Oliu, que ha defendido también "los buenos efectos sociales" que ha tenido la actual legislación.

El directivo ha reconocido que la banca ha podido cometer estos últimos años algunos errores o llevar a cabo malas prácticas de forma puntual, pero ello no ha de dar lugar a toda una reforma de la ley que regula el mercado hipotecario en España.

"No se puede pretender cambiar las leyes ante casos concretos. Hay problemas sociales que no son consecuencia de la ley hipotecaria. Intentemos solucionar los problemas sociales, pero no hace falta cambiar la ley hipotecaria", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, quien ha afirmado que "el sistema hipotecario español ha funcionado muy bien" y que gracias a él el país tiene el mayor porcentaje de viviendas en propiedad de Europa y el mayor porcentaje de inmuebles adquiridos con hipoteca.

"Puede haber habido malas prácticas, errores y cosas que se pueden mejorar, pero probablemente tenemos un riesgo, que es poner en peligro esa situación tan buena. Tenemos que ser todos prudentes y colaborativos en preservar esto que tenemos", ha señalado Guardiola.

El Gobierno está trabajando en la reforma de la Ley Hipotecaria para, entre otras cosas, elevar las garantías para el consumidor y evitar que se repitan problemas como el de las cláusulas suelo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que con la reforma se pretende asegurar que el consumidor entiende a la perfección todos los puntos del contrato hipotecario que va a firmar, especialmente los más sensibles, como los relativos a la amortización anticipada, gastos, y otras cuestiones.