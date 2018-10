El Banco de España dice que el impacto económico de la tensión política en Cataluña ha sido "reducido"

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, Hernández de Cos ha asegurado que todos los indicadores de tensión se han reducido "progresivamente" y algunos de forma "bastante rápida", de forma que desde diciembre y enero ha habido una corrección "significativa", y se constata que el efecto macroeconómico de la tensión política en Cataluña ha sido "mínimo".

No obstante, Hernández de Cos cree que apoya el seguir alertando sobre que lo sucedido en octubre en términos de tensión política "no es bueno para la economía", y ha defendido que no hay en ello "ningún tipo de interpretación política", sino que "es un hecho económico en el que todos estamos de acuerdo".

Asimismo, ha explicado que el pasado otoño el organismo empezó a percibir el deterioro de casi todos los indicadores en mercados financieros de confianza por la situación política "sin precedentes" en Cataluña, por lo que pensó que era importante "alertar" sobre la situación.

"Lo sigo pensando a día de hoy", ha dicho Hernández de Cos, quien ha recordado que el Banco de España publicó en el informe de estabilidad financiera de noviembre un recuadro avisando de que la tensión había aumentado de forma "muy perceptible" y sobre la base de análisis empíricos.

Así, hizo dos simulaciones, una con un escenario "benigno" en el que las tensiones aumentaban pero se revertían en el primer trimestre de 2018 y otro en el que aumentaba la tensión se hacía más persistente. En diciembre, ya con más información disponible, el Banco de España llevó al escenario central de crecimiento el escenario más benigno.

"A día de hoy estamos mucho más cercanos del primero que del segundo, todos los indicadores de tensión se han reducido progresivamente y algunos de forma bastante rápida. Desde diciembre y enero se han ido corrigiendo de manera significativa. El efecto macro ha sido reducido", ha aseverado.

No obstante, analizando el conjunto de indicadores concluye que la economía catalana crecía de forma "significativamente mayor" que la media española antes del tercer trimestre del año pasado y sin embargo ha pasado a crecer por debajo.

"Es inevitable pensar que alguna relación pueda tener con el deterioro y con la tensión económica", ha añadido.

De hecho, durante su intervención ha señalado que un hipotético repunte de la incertidumbre, asociada a la situación política en Cataluña "sigue representando un riesgo adicional para la estabilidad económica, especialmente en esa Comunidad Autónoma".