El Banco de España ve "deseable" que haya nuevos Presupuestos porque es una señal de "normalidad democrática"

Así lo ha señalado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, durante la presentación del informe trimestral de la economía española, en la que ha destacado que contar con unas nuevas cuentas públicas es "la señal más clara de normalidad democrática", por lo que ve "esperable" y "deseable" que se aprueben desde el punto de vista de un funcionamiento "normal" del Estado democrático.

No obstante, ha recordado que la Constitución tiene previsto la posibilidad de que no haya un acuerdo "en tiempo" y recoge la posibilidad de la prórroga presupuestaria. "A diferencia de lo que sucede en otros países, aquí no se apaga el sector público porque no haya Presupuestos", ha apuntado Arce, quien ha recordado que si finalmente se prorrogan las cuentas públicas de 2018, "el Estado seguiría funcionando". Además, ha recordado que las comunidades autónomas ya han aprobado sus respectivos presupuestos.

"Si pudiéramos elegir, el funcionamiento normal de la democracia nos llevaría a pensar que lo ideal es ajustar la política fiscal a las necesidades cambiantes de la economía y la población. Si no es posible, tenemos previsiones jurídicas suficientes para que el Estado siga funcionando", ha insistido.

La Mesa del Congreso acordó el lunes, con los votos del PP y Ciudadanos, excluir la enmienda del PSOE para anular el veto irrevocable del Senado al techo de gasto a través de una ley de medidas contra la violencia machista. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó en declaraciones a Europa Press a PP y Cs de "secuestrar la voluntad del Parlamento" y afirmó que el Gobierno mantiene su intención de aprobar los PGE de 2019 a finales de noviembre o principios de diciembre.

Este martes Podemos ha informado de que está "explorando" otros mecanismos para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la que pretenden, junto al Gobierno, eliminar el veto al techo de gasto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.