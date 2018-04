ESPAÑA LIDERA EN BRUSELAS LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL INTERGRUPO DE ECONOMÍA SOCIAL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Google Plus

La Economía Social española lideró la audición pública 'Una nueva generación de políticas públicas para la Economía Social’ celebrada en el Parlamento Europeo. En este evento, los representantes de las instituciones comunitarias, Estados miembros y entidades representativas de la Economía Social debatieron sobre políticas para potenciar este sector empresarial, que representa el 8% del PIB de la UE y 11,6 millones de empleos.



En la audición del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo España estuvo representada por una delegación encabezada por la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi; el director de Economía Social del Gobierno Vasco, Jokin Díaz; y el presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes) y Social Economy Europe (SEE), Juan Antonio Pedreño.

El presidente del Comité Económico y Social Europeo, George Dassis, intervino en la mesa redonda ‘Políticas efectivas de economía social’ moderada por Pedreño, quien trasladó a los eurodiputados la demanda de las 2,8 millones de empresas europeas de economía social de dotar a la UE de un Plan de Acción con medidas concretas para potenciar su contribución a la creación de empleo y la cohesión social.

Pedreño puso en valor el compromiso de la Comisión Europea y de muchos Gobiernos de la UE que están poniendo en marcha medidas novedosas a favor de la Economía Social como es el caso de Luxemburgo o España con la recién aprobada Estrategia de Economía Social 2020.

En la mesa redonda moderada por el presidente de Cepes y SEE intervinieron el ministro de Economía Social del Gobierno de Luxemburgo, Nicolas Schmit, y Carmen Casero, quienes expusieron las políticas de éxito en materia de Economía Social que estos Gobiernos han adoptado.

Casero destacó que el Gobierno de España aprobó recientemente la Estrategia Española de Economía Social 2020, que es pionera en Europa y cuenta con 11 ejes estratégicos y 65 medidas, con una dotación de 1.000.000 de euros.

También subrayó que “la Economía Social goza de gran prestigio, porque crece, crea empleo y muestra la parte más social de la economía”. Además, destacó el papel esencial desarrollado por el Fondo Social Europeo y la Economía social para promover y fomentar un desarrollo socioeconómico en España.

MURCIA, NAVARRA Y PAÍS VASCO

El vicepresidente de Social Economy Europe, Luigi Martignetti, moderó la mesa redonda ‘Políticas regionales para la Economía Social en Europa’ en las que intervinieron las comunidades autónomas de Murcia, Navarra y País Vasco.

En ella, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, presentó el Pacto por la Excelencia desarrollado por esta comunidad autónoma, que, con un presupuesto superior a 52 millones de euros, cuenta con 8 ejes de actuación, 64 acciones y 623 proyectos.

López Miras afirmó que el Pacto por la Excelencia permitirá crear 10.500 empleos en Murcia, así como 250 nuevas empresas y un incremento del 15% en los empleos de inclusión social.

Además, señaló que el Pacto por la Excelencia es “un buen ejemplo” para desarrollar planes de acción en otras regiones y países de la UE. Asimismo, destacó que, gracias a esta apuesta por la Economía Social, Murcia ha logrado liderar la creación de empleos en España.

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, expuso que, gracias al ‘Plan de Economía Social 2017-2020’ aprobado por la Comunidad Foral, confía que en el año 2020 se incremente el empleo en la Economía Social en un 20% y que el 10% de las nuevas empresas pertenezcan a este tejido económico.

Ayerdi añadió que la evolución en empresas y empleo ha crecido exponencialmente en los últimos años en Navarra, gracias a la apuesta por la Economía Social.

El director de Economía Social del Gobierno Vasco, Jokin Díaz, indicó que este sector empresarial representa el 10,38% del empleo y el 18% de las empresas de esta Comunidad Autónoma, referente mundial de las cooperativas de trabajo asociado.

En esta mesa redonda también participaron el miembro del consejo de la región del condado sueco de Örebro, Bengt Storbacka; quien señaló la estrategia que a nivel local están implantando para reforzar la economía social como un actor clave de la prestación de servicios sociales y la inclusión social; y la jefa de la unidad de Clusters, Economía Social y Emprendimiento de la Comisión Europea, Ulla Engelmann; que recordó que la Comisión está ejecutando un conjunto de medidas y actuaciones a favor de la economía social que están promoviendo en estrecha cooperación con los poderes regionales y locales .

ESPAÑA, ALUMNO AVENTAJADO

Tras la celebración de este evento, Pedreño declaró que “España ha vuelto a demostrar que es un alumno aventajado en una Europa que sitúa a la economía social en el centro de sus políticas a favor de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.

“El acto ha confirmado que la experiencia que atesoran nuestras Comunidades Autónomas y el Estado en planes y estrategias de fomento de la Economía Social es un referente que va a guiar a otros Estados y también a la Unión Europea en la construcción de políticas favorables a un modelo de empresa en crecimiento como es la economía social”, añadió el presidente de Cepes y SEE.



