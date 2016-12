El BOE publica la subida de las pensiones en un 0,25% y la del salario mínimo en un 8% para 2017

Según informó este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en rueda de prensa para hacer balance del año 2016, la subida del SMI, pactada con el PSOE, es "la mayor en 30 años" y ha sido posible por la mejora de la situación económica en España.

La subida de las pensiones en un 0,25% es el mínimo legal establecido en la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%.

Se trata del cuarto año consecutivo en el que las pensiones suben un 0,25%. Con este incremento, la pensión máxima se situará a partir del 1 de enero en 2.573,7 euros al mes.

El Gobierno ha aprobado esta revalorización de las pensiones vía Real Decreto, por lo que no necesitará ser convalidado en el Congreso al no tener rango de ley. El incremento de las pensiones afectará a cerca de 9,5 millones de pensiones contributivas y unas 455.000 pensiones no contributivas.

De las 9.476.780 pensiones contributivas que se revalorizarán este 1 de enero, 6 de cada 10 son de jubilación. El coste total de la revalorización para 2017 alcanza los 288,23 millones de euros y la pensión máxima se fija a partir del 1 de enero de 2017 en 2.573,70 euros al mes (el pasado año era de 2.567,28).

En cuanto a las correspondientes a clases pasivas, se actualizarán 625.332 pensiones, con un coste total de revalorización que alcanza los 33,81 millones de euros.

¿CÓMO SE QUEDAN LAS PENSIONES CON ESTA SUBIDA?

Tras la subida del 0,25% que experimentarán las pensiones el próximo 1 de enero, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 784,9 euros al mes por catorce pagas a 786,86 euros mensuales. Los que no tengan cónyuge cobrarán un mínimo de 637,7 euros, frente a los 636,1 euros de este año, mientras que los que tienen cónyuge pero no a cargo percibirán 605 euros mensuales (ahora son 603,5 euros).

Las pensiones mínimas de jubilación para los menores de 65 años con cónyuge a cargo subirán desde 735,7 euros al mes por catorce pagas hasta 737,5 euros, y las de los menores de 65 años sin cónyuge ascenderá a 596,5 euros, frente a los 595 euros mensuales de este año.

Por su parte, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares se situará desde el 1 de enero en 737,5 euros mensuales por catorce pagas, en contraste con los 735,7 euros de ahora. La cuantía mínima de la pensión de viudedad para titulares con 65 años o con una discapacidad en grado igual o superior al 65% será de 637,7 euros al mes (ahora 636,1 euros mensuales), mientras que las pensiones mínimas de viudedad para personas con entre 60 y 64 años será de 596,5 euros al mes. Para los titulares de pensiones de viudedad con menos de 60 años el importe mínimo alcanzará en 2017 los 482,8 euros al mes (antes 481,6 euros).

Asimismo, la pensión mínima de gran invalidez con cónyuge a cargo pasará de 1.177,4 euros mensuales por catorce pagas a 1.180,34 euros mensuales, mientras que la de gran invalidez sin cónyuge subirá hasta los 956,6 euros desde los 954,2 euros mensuales de este año.

La pensión mínima de incapacidad permanente absoluta ascenderá desde el próximo 1 de enero a 786,86 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 784,9 euros actuales, en tanto que las pensiones de orfandad y en favor de familiares tendrán un importe mínimo de 194,8 euros mensuales, en contraste con los 194,3 euros de ahora.

Rajoy ha comentado durante su comparecencia que las nuevas pensiones alcanzan ya una media de 1.500 euros mensuales, lo que equivale al 93% del salario medio.

SUBIDA DEL SMI.

Además del Real Decreto de revalorización de las pensiones, el Gobierno ha aprobado este viernes otro Real Decreto con la subida del 8% del salario mínimo interprofesional para 2017, hasta los 707,70 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 9.907,80 euros anuales.

Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, el SMI queda fijado en 33,51 euros por jornada, en tanto que para los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el SMI queda fijado en 5,54 euros por hora trabajada.

El Gobierno considera que el citado incremento responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo su competitividad, y acompasa la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo. Además, destaca que la decisión ha alcanzado un amplio consenso en el ámbito parlamentario, y ha sido consultada con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Sin embargo, los sindicatos consideran "insuficientes" tanto la subida de las pensiones como la del SMI y han acusado al Gobierno de "despreciar" el diálogo social al ignorar sus demandas en ambas materias. CC.OO. y UGT demandaban al menos un incremento de las pensiones del 1,2% para 2017 y llevar el SMI hasta los 800 euros mensuales.