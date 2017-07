LA CNMC SANCIONA A VODAFONE CON 500.000 EUROS POR BLOQUEAR DE MANERA IRREGULAR NUMERACIÓN DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA

Google Plus

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto dos multas a Vodafone España, por un total de 500.000 euros, por irregularidades con líneas 118AB, las destinadas a información telefónica.

La primera de ellas es por incumplimiento grave de su obligación de interoperabilidad con números 118AB, ya que según explica la CNMC, Vodafone suspendió la interconexión hacia ocho números 118AB sin notificarlo con carácter previo ni a los operadores afectados ni a la propia Comisión.

Algunos de estos números habían sido suspendidos por Vodafone dos años antes por tráficos irregulares, mientras que respecto al resto de los números Vodafone no ha aportado documentación que acredite la irregularidad de los tráficos. Por esta conducta la compañía ha sido sancionada con 300.000 euros.

Por otro lado, la CNMC ha multado con 200.000 euros a Vodafone por cometer una infracción muy grave recogida en la Ley General de Telecomunicaciones por no restituir la interconexión de cinco números suspendidos en 2012.

Este comportamiento supone el incumplimiento por parte de Vodafone de la Resolución de junio de 2013 que regulaba el procedimiento que deben seguir las operadoras cuando suspenden la interconexión de determinados números por tráfico irregular y que aprobó la antigua CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones).

En dicha Resolución se establecía un plazo máximo de suspensión de nueve meses, que Vodafone no ha cumplido sino que ha extendido al suspender la interconexión a otros tráficos de estas numeraciones.

Contra estas resoluciones Vodafone puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su notificación.

