EL BENEFICIO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS BAJÓ UN 23,5% EN 2017

Las empresas no financieras en España cerraron el cuarto trimestre de 2017 con un descenso del beneficio del 23,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España publicada este jueves.



El Banco de España explicó que el resultado se debe a que los ingresos financieros crecieron un 11,7%, impulsados por el aumento de los dividendos recibidos (+16,7%); mientras que los gastos financieros continuaron descendiendo (-11,8%), manteniéndose esta tendencia por sexto año consecutivo.

La evolución de los gastos e ingresos atípicos ejerció un impacto “negativo” sobre el excedente final, debido principalmente a que, mientras que en 2016 algunas empresas registraron “elevadas plusvalías” por operaciones de venta y reversiones de deterioros, en 2017 se contabilizaron minusvalías y gastos por correcciones de valor, en todos los casos asociados a activos de naturaleza financiera.

El organismo que dirige Luis Linde subrayó que los datos evidencian una “prolongación en la tendencia de crecimiento de la actividad empresarial, aunque a un ritmo más moderado”.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) creció un 1% frente al incremento del 3,4% registrado en 2016. “El alcance de esta desaceleración está, no obstante, muy influido por la negativa evolución en algunas grandes empresas, muy concentradas en la rama de la energía”, puntualizó.

Si se excluye este factor, el Banco de España indicó que el VAB habría crecido “intensamente” (+3,8%). Esta evolución se produjo en un contexto de “mayor dinamismo” de la actividad comercial, lo que se reflejó en un aumento del 7,4% de la cifra de negocios.

En línea con estos desarrollos, se elevaron los saldos de clientes y proveedores, al tiempo que se redujeron los períodos medios de cobro y pago.

La demanda interna creció con mayor intensidad que la externa, de modo que tanto las ventas como las compras en España ganaron “algo de peso” sobre el total de ambas rúbricas, situándose en 2017 en el 79,4% y en el 70,2%, respectivamente, unas décimas más que en 2016, según los datos de la CBT.

CRECE EL EMPLEO

Por su parte, el empleo en las empresas no financieras creció un 2,2%, lo que supone un “aumento significativo” respecto al 1,4% registrado un año antes.

En 2017, la proporción de empresas que aumentaron sus plantillas se situó en un 46,4%, superando, por tercer año consecutivo, al de las que destruyeron empleo (37,6%), porcentajes ambos muy similares a los registrados un año antes.

Atendiendo a los tipos de contrato, el Banco de España indicó que se observa una recupera del empleo “más intensa” en el de carácter temporal, que creció un 6,8%, mientras que los empleos fijos aumentaron pero “menos intensamente”, un 1,2%.

Esta evolución “positiva” del empleo afectó a todos los sectores, especialmente al comercio y la hostelería (+2,7%) y a la energía (+2,1%).

Por su parte, las remuneraciones medias se incrementaron “levemente”, un 0,2%, frente al descenso del 0,7% del año anterior.

Por último, la deuda financiera descendió “levemente” en 2017 en términos interanuales. Se observó una evolución decreciente en industria y en comercio y hostelería, y una cierta estabilidad tanto en la rama de energía como en la de información y comunicaciones.



