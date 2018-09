BBVA lidera las ganancias del Ibex con una subida del 4,27% tras el alza de tipos en Turquía

Las acciones de BBVA han reaccionado con un alza superior al 4% a la decisión del Banco Central de Turquía (BCT) de elevar la tasa repo semanal en 625 puntos básicos, hasta el 24%, con lo que la entidad lograba liderar las ganancias del selectivo madrileño.

En concreto, los títulos del banco presidido por Francisco González se dispararon un 4,27% al cierre de la sesión bursátil, colocándose en los 5,43 euros, máximos de finales del pasado mes de agosto.

Igualmente, Garanti, la filial turca de BBVA, se animaba con la decisión del BTC y rebotaba un 7,69%, hasta situar su precio por acción en los 6,16 liras.

BBVA tiene una alta exposición a Turquía al controlar el 49,85% del banco turco Garanti. No obstante, el banco asegura que cuenta con una política de cobertura que protege el capital y los beneficios procedentes del país otomano ante depreciaciones de su divisa, la cual ha perdido más de un 40% de su valor en el año.

Además, la entidad cree que su modelo descentralizado impide que haya transferencia de liquidez o financiación cruzada entre filiales o a la matriz, con lo que no existe riesgo de contagiar al resto del grupo. No obstante, la inestabilidad política vivida en Turquía no ha dejado de penalizar su cotización.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Turquía cerró 2017 con una inflación del 11,14%. La previsión para 2018 es que se llegue a una inflación acumulada del 11,39%, mientras que en 2019 se moderará hasta el 10,5%.

Tras el anuncio de esta medida, la libra turca se ha fortalecido frente al dólar. A primeras horas de este jueves, la divisa del país otomano registraba un tipo de cambio de 6,35 liras por cada dólar, y tras la subida de tipos de interés la divisa se ha situado en 6,15 liras por cada 'billete verde'.

Aunque el fortalecimiento de la moneda de Turquía ha sido del 3% este jueves, desde el 1 de enero la lira ha registrado una caída de más del 60%.

"La subida de tipos debería ser bien recibida por el mercado, dado que está muy por encima de lo que se esperaba. El Banco Central ha actuado con contundencia, lo que debería ayudar a contener las presiones sobre la lira turca y la inflación así como a eliminar las dudas sobre la independencia del Banco Central", ha comentado el economista jefe de BBVA Research para Turquía, Álvaro Ortiz Vidal-Abarca.