BBVA ESPERA QUE LAS POLÍTICAS DE EEUU SE "NORMALICEN" PRÓXIMAMENTE

El presidente de BBVA, Francisco González, se mostró hoy convencido de que las políticas proteccionistas anunciadas por el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, se "normalizarán" próximamente.

En rueda de prensa para presentar los resultados anuales de la entidad, González reconoció que Estados Unidos ha sido siempre "la fuente de una democracia fuerte y de libre mercado" y ahora "las políticas no están alineadas al 100% con esa tradición".

No obstante, dijo que "estamos en los primeros pasos de una nueva Administración y todavía no está nombrado su equipo y espero que las cosas se normalicen y que la visión sea más en consonancia con esos valores".

Según González, la personalidad de Trump produce "noticias todos los días" y es un tema "muy relevante que tenemos que seguir e intento tener toda la información que pueda y, aunque no lo conozco personalmente, tengo muchos amigos que lo conocen".

Pero el presidente del banco contestó que "llevar un país no es lo mismo que llevar una empresa" y, "con los datos que tenemos, creemos que las cosas se irán normalizando cuando tenga a todo su equipo nombrado y entonces las cosas irán por un camino más racional".

Con respecto al efecto que tendrá esta política sobre BBVA, el presidente apuntó que en el corto plazo ya está afectando en relación con el tipo de cambio más defavorable o en la cotización en bolsa.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso