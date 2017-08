VIAJES BARCELÓ SE ADHIERE AL SISTEMA DE VENTA DE BILLETES ADOPTADO POR IBERIA Y BRITISH AIRWAYS

B the travel brand y BCD travel, marcas del grupo Barceló Viajes, han anunciado su adhesión a la conexión NDC (New Distribution Capability) adoptada por Iberia y British Airways, lo que les permitirá comercializar en España todos los productos y servicios de ambas aerolíneas.

De esta manera, según informó Iberia, las reservas realizadas por las agencias de viajes del Grupo Barceló en España no estarán sujetas al suplemento de 9,5 euros por cada componente de tarifa, que se aplicará a partir del 1 de noviembre a la comercialización de los vuelos de Iberia y British Airways que no se realicen a través de una conexión NDC o bien otros canales de bajo coste.

Iberia destaca que este modelo de comercialización mejora la comunicación entre aerolíneas y agentes de viajes, facilita el acceso a un contenido más completo y enriquecido del inventario y de los servicios que ofrecen las compañías aéreas, y permite una mejor diferenciación de producto con un menor tiempo de lanzamiento al mercado.

