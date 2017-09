BANKINTER LANZA UN SERVICIO DIGITAL DE INVERSIÓN QUE DA ENTRADA A CARTERAS DE BANCA PRIVADA DESDE 100 EUROS

Bankinter ha lanzado el nuevo servicio digital de gestión de inversiones Popcoin, una plataforma dirigida a todos aquellos ahorradores que aún no son clientes del banco y que están interesados en invertir incluso pequeñas cantidades en carteras gestionadas de fondos de inversión hasta ahora sólo accesibles a clientes de Banca Privada.

Según informa Bankinter, con este servicio tiene como objetivo acercar las soluciones de inversión que se ofrecen a perfiles de altos patrimonios a los pequeños inversores.

Por esta razón, el importe mínimo de entrada es de 100 euros, con los que el cliente podrá comprar una cartera gestionada de fondos de inversión de alta gama.

De esta forma, el servicio Popcoin rompe con el esquema de acceso a carteras de inversión de altos patrimonios al acercarlo al ahorrador de a pie en lo que supone, según el banco, “una suerte de democratización de la Banca Privada”.

Popcoin está dirigido a ahorradores de perfil digital que quieren obtener una rentabilidad superior a la de otras alternativas de ahorro y que no tienen tiempo de gestionar directamente su inversión. A esto se une que la operativa de Popcoin es 100% digital, sin papeles y sin trámites presenciales.

La estrategia de inversión busca obtener la mejor rentabilidad conservando el patrimonio del inversor en contextos de mercado adversos y favorecer rentabilidades superiores, en mayor o menor grado, según el perfil de riesgo del inversor, en los años con un entorno de mercado favorable.

Popcoin ya está en pruebas y se lanzará para los ahorradores digitales en unos días. El coste de los servicios de esta plataforma será fijo, transparente y sencillo y no tendrá comisiones añadidas. Dicho precio está por debajo de la media que se registra en servicios de gestión de activos tradicionales y de servicios digitales de inversión no personalizados que ya existen fuera de la banca.

