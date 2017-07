BANKINTER DA LA “BIENVENIDA” A UNA REFORMA HIPOTECARIA QUE “ELIMINE INCERTIDUMBRES” CON “REGLAS DE JUEGO” ESTABLES

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, afirmó hoy que la entidad da la “bienvenida” a una reforma de la ley hipotecaria que dote al sector de “mayor transparencia” y “elimine incertidumbres”, aunque consideró que es “prematuro” analizar el anteproyecto del Gobierno porque puede sufrir “cambios relevantes”.

En la rueda de prensa de presentación de resultados del primer semestre, Dancausa destacó la importancia de una legislación que sirva para “evitar alterar las reglas del juego a mitad de partido”.

Por otra parte, sobre la moderación en la concesión de hipotecas de la entidad, explicó que la razón es que “no hemos bajado los precios” y “hay mucha competencia en precios en el mundo hipotecario”.

“Hay ciertos niveles a partir de los cuales no contratamos hipotecas porque queremos que sean rentables”, mientras que “hay otras entidades que las han bajado”, señaló.

En todo caso, destacó que la entidad sigue creciendo, “menos pero crecemos y con márgenes mayores”, por lo que no se plantea cambiar esta política.

OPERACIONES CORPORATIVAS

Por otra parte, Dancausa quiso dejar claro que “estamos cómodos como estamos en el entorno” de procesos de integraciones, fusiones y compras, para agregar que “somos coherentes y mantenemos nuestro rumbo”.

“Vemos alrededor lo que pasa y cómo cambia el sector”, dijo, aunque subrayó que “la factura que pagamos por no adquirir nada es que el crecimiento es más lento”.

Respecto a si habrá más integración en el sector financiero español, afirmó que “no creo que vaya a haber mucha, pero puede que un banco pequeño se integre en uno grande”. “Esto a Bankinter no le afecta”, aseguró.

En cuanto a si hay un exceso de concentración, comentó que “ni hablar de que pueda haber oligopolio”, porque “la competencia es feroz”. “Se ve en el hipotecario y en otras” actividades, “las entidades compiten y muy bien”, sentenció.

