BANKIA LANZA UNA HIPOTECA QUE ELIMINA TODAS LAS COMISIONES

- No exige contratar ningún producto adicional, salvo tener los ingresos domiciliados. Bankia lanzó hoy la ‘Hipoteca SIN Comisiones’, que elimina todos los cargos asociados a este tipo de préstamo solo por tener los ingresos domiciliados y, además, no exige al cliente la contratación de ningún producto adicional de la entidad para beneficiarse de estas condiciones.

Según informó la entidad, este nuevo producto supone que los nuevos préstamos no incluirán comisión de apertura ni de amortización parcial o total a los clientes de Bankia. Además, no obligan a contratar ningún producto adicional con la entidad vinculado a la concesión del préstamo.

Bankia apunta que el precio de sus hipotecas sin comisiones va desde un interés anual de euríbor más 1,20% en el caso de las hipotecas a tipo variable, y parte del 1,75% para un periodo de 10 años en el caso de las de tipo fijo.

“Este producto no es una campaña puntual, sino un compromiso con carácter de permanencia, basado en la escucha, en sentarnos, una vez más, con nuestros clientes y entender lo que nos piden”, indicó el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Según el presidente de la entidad, "en Bankia tenemos claro que la relación con nuestros clientes se debe basar en tres principios: la cercanía, la sencillez y la transparencia".

Bankia asegura que da “un nuevo paso” en línea con ese posicionamiento, después de retirar en los últimos meses todas las comisiones a los autónomos que domicilian sus impuestos o seguros sociales, o al lanzar la Cuenta ON, totalmente gratuita, para los clientes digitales.

“Desde hoy, quien pida una nueva hipoteca en Bankia solo pagará el préstamo y los intereses correspondientes. Nada más, nunca. Así de sencillo, así de transparente y sin letra pequeña”, finalizó Goirigolzarri.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso