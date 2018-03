BANKIA EXIME DEL PAGO DE COMISIONES A 520.000 CLIENTES PROCEDENTES DE BMN

Bankia eximirá a partir del próximo 1 de abril del pago de las principales comisiones a más de 520.000 clientes procedentes de BMN que tienen sus ingresos domiciliados con la entidad, una vez completada la integración tecnológica.



De esta cantidad, más de 160.000 clientes residen en la Región de Murcia; unos 140.000, en la provincia de Granada; 120.000, en Islas Baleares, y más de 35.000, en Jaén. Con esta medida, ya son más de 4,1 millones de clientes los que no pagan comisiones en sus operaciones más habituales al relacionarse con Bankia, según informó hoy la entidad en un comunicado.

De esta manera, el cliente no abona las comisiones de administración y mantenimiento de todas sus cuentas a la vista, las cuotas de todas sus tarjetas de débito o las cuotas de todas sus tarjetas de crédito, únicamente con hacer una compra al año.

También puede retirar efectivo a débito en más de 17.000 cajeros, siempre de forma gratuita en los cajeros de Bankia y hasta cuatro veces al mes en cajeros Euro 6000 y de Banco Sabadell.

Esta estrategia permite igualmente realizar transferencias sin coste en euros a través de cualquier canal (internet, móvil, cajero, oficina…) sin límite de importe. Y también es gratuito el ingreso de cheques, sin límite de número ni de cantidad.

Para la exención de estas comisiones el único requisito es tener los ingresos domiciliados en la entidad. El programa de exención de comisiones de BMN exigía una mayor vinculación del cliente a través de la contratación de productos adicionales a la nómina o pensión.

La exoneración de estas comisiones no solo está dirigida a los actuales clientes, sino que será aplicable también a todos aquellos usuarios que domicilien a partir de ahora sus ingresos en Bankia.

Esta medida forma parte del posicionamiento de la entidad que ha supuesto una nueva forma de relacionarse con sus clientes, ya que se trata de una propuesta permanente y no una promoción puntual.



