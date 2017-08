BANKIA CONTRATA A SIETE EMPRESAS QUE ACELERÓ EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE SU PROGRAMA BANKIA FINTECH BY INNSOMNIA

Bankia ha contratado a siete empresas que previamente había acelerado en la primera convocatoria de su programa Bankia Fintech by Innsomnia. Esta cifra supone más de la mitad de las ‘startup’ que finalizaron el programa en el pasado mes de junio.

Según informó la entidad en un comunicado, Bankia ha firmado con estas 'startup' diferentes acuerdos para desarrollar un producto mínimo viable sufragado por la entidad, y en esta tarea trabajarán las empresas durante los próximos meses.

En concreto, las empresas aceleradas por Bankia Fintech by Innsomnia y contratadas ahora por la entidad ofrecen soluciones tecnológicas en distintas áreas financieras: riesgos, pymes y autónomos, pagos, mercados financieros o geolocalización de negocios, entre otras.

Enfocadas en las pymes y autónomos, Bankia ha contratado a Betterplace, una plataforma de geolocalización de datos que ayuda a estas empresas a mejorar sus ventas y encontrar nuevas oportunidades de negocio.

A esta se añaden las startup Exportory, que ayuda a las pymes a minimizar los riesgos en la exportación de sus productos, y Declarando, destinada a ofrecer asesoría virtual inteligente a autónomos.

Mientras, en el área de riesgos se centran los proyectos de ARM, que permite controlar la gestión del riesgo en tiempo real, y Zänk, que se mueve en el mundo de los préstamos analizando el gasto, ahorro y capacidad de pago del solicitante, entre otras funciones.

En el ámbito de los pagos se encuentra Inespay, que es una plataforma de pagos a través de cuentas bancarias basada en el uso de las transferencias online para el recobro de deudas, agilizando el pago.

Por último, en el área de mercados financieros se ubica The Logic Value, 'startup' que proporciona un análisis de compañías cotizadas, fondos de inversión, datos y herramientas de gestión en una única solución integrada.

Desde Bankia, el director corporativo de Estrategia e Innovación Tecnológica, Ignacio Cea, explicó que en la entidad “seleccionamos las ideas y proyectos que cuentan con más potencial y pueden ser más interesantes para los clientes de Bankia, que son a los que en último término tenemos que ofrecer productos y servicios financieros con los más elevados estándares de calidad”.

Por último, la entidad recordó que Bankia Fintech by Innsomnia tiene actualmente abierta la tercera convocatoria con la que busca captar 20 'startup' que puedan aportar soluciones y valor a los clientes de la entidad. El plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el próximo 20 de septiembre a través de la web 'www.innsomnia.es' y en 'www.bankiafintech.com'.

