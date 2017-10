BANKIA CONFÍA EN QUE SE PUEDA PRIVATIZAR PARTE DEL CAPITAL ANTES DE FINAL DE AÑO

Google Plus

- Presentará su nuevo plan estratégico en enero o febrero de 2018. El consejero delgado de Bankia, José Sevilla, se mostró confiando este lunes en que pueda haber “ventanas de oportunidad” para que se avance en la privatización de la entidad y se pueda vender un paquete de acciones antes de final de año.

Así lo indicó en la rueda de prensa de presentación de resultados de la entidad, que registró un beneficio neto de 739 millones de euros entre enero y septiembre de 2017, un 1% más que un año antes.

Sevilla indicó que como han dicho en distintas ocasiones, confiábamos en que una vez que se aprobara la operación de integración con BMN hubiera ventanas para que el accionista encontrara oportunidades de venta de un paquete de acciones.

“Seguimos pensamos que es así”, subrayó el consejero delegado de la entidad, quien agregó que de aquí a final de año “puede haber ventanas para que se produzca esa privatización”.

En todo caso, recordó que “es una decisión que tiene que tomar el accionistas”, aunque valoró que también “se ha pronunciado en este sentido”, por lo que “tenemos confluencias de opiniones”.

Según Sevilla, los eventos en Cataluña “han influido en los mercados” y la Bolsa ha sido muy “volátil” en las últimas semanas, para añadir que esperan que la normalización “se consolide y pueda haber una ventana antes de final de año”.

“No nos preocupa” si esa venta no se produce antes de final de año, pues “cuando se haga se tiene que hacer bien, aunque acertar en los mercados no es nada obvio”, explicó. “Que tenga sentido y que esté bien” es lo fundamental, subrayó.

Respecto a la evolución de los tipos de interés, Sevilla señaló que el banco estima que sus ingresos serían de 250 millones de euros más en 2018 con un proceso de “normalización” de esta variable a lo largo de 2018.

Preguntado por el nuevo plan estratégico de la entidad, que será el primero tras liberarse de la vigilancia reforzada por haber recibido ayudas públicas, señaló que “la idea es anunciarlo a la altura de finales de enero o a lo largo del mes de febrero”.

Este plan recogerá las “perspectivas de la nueva Bankia-BMN”, dijo Sevilla, para considerar que estará “poco” afectado por Cataluña.

“Espero que la solución sea rápida y que el efecto en la economía real en 2018 y 2019 sea mínimo”, por lo que “no estamos haciendo ningún cambio especial de previsiones y diagnóstico en nuestro plan estratégico”, dijo.

Por otra parte, afirmó que aún no han comenzado las negociaciones con los sindicatos sobre los ajustes de plantilla por la fusión de Bankia y BMN.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso