OCU PIDE QUE LOS BANCOS DEVUELVAN DE OFICIO LO COBRADO POR LAS CLÁUSULAS SUELO

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aplaudió este miércoles el fallo del Tribunal Europeo sobre cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios y pidió que las entidades financieras “devuelvan de oficio las cantidades cobradas indebidamente”.

En un comunicado, la organización señaló que “finalmente habrá justicia para millones de consumidores afectados por esta cláusula abusiva en España”.

“Los consumidores no deben pagar las malas prácticas de la banca”, señaló OCU, que agregó que mientras se espera la reacción de las entidades financieras “ayudará a los afectados a demandar este abuso si no tuvieran más remedio que acudir a la vía judicial; eso sí, sabiendo ahora que van a recuperar todo su dinero”.

Por su parte, la organización de consumidores CECU reclamó “a los organismos competentes que tomen las medidas necesarias para que los bancos retornen las cantidades cobradas indebidamente a los consumidores sin necesidad de que estos tengan que personarse, uno por uno, en cada juzgado”.

De no poder hacerse así, indicó CECU, además de incidir en la situación de colapso de la justicia, se producirá un “importante retraso en el cobro de un dinero que, en muchos casos, puede ser muy necesario para los afectados”.

