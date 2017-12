BALEARES, CATALUÑA Y MADRID REGISTRARON LOS MAYORES INCREMENTOS DEL PIB EN 2016, POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

Las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla y León registraron los mayores incrementos anuales de la tasa de PIB en 2016 y se situaron por encima de la media nacional (3,3%).



Así consta en los datos de Contabilidad Regional de España publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras revisar los datos de Contabilidad Nacional Anual en 2016, que arrojaron que el PIB español creció un 3,3% en ese ejercicio.

Los datos del INE muestran que en el año 2016 las comunidades autónomas que registraron el mayor crecimiento de su PIB en términos de volumen fueron Islas Baleares (3,8%), Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla y León (estas cuatro con un 3,6%).

Mientras, las regiones que registraron un menor crecimiento real de su PIB fueron La Rioja (1%), las ciudades autónomas de Ceuta (1,6%) y Melilla (1,7%) y Asturias (1,8%).

Por otra parte, 15 de los 19 territorios regionales registraron crecimientos en volumen de su PIB superiores al de la UE-28 (que fue del 1,9%).

PIB POR HABITANTE

En lo que respecta al PIB nominal per cápita (por habitante), la media nacional se situó en 24.080 euros y la de la UE en 29.148 euros por habitante. Siete regiones superaron el registro medio nacional, y tres de ellas, el de la Unión Europea.

En concreto, la Comunidad de Madrid registró el valor mayor, con 32.815 euros por habitante en 2016, seguida de País Vasco (31.784 euros) y de Navarra (30.006 euros). Las regiones con menor PIB per cápita fueron Extremadura (con 16.558 euros), Melilla (17.589) y Andalucía (17.790).

En términos porcentuales, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 36,3% superior a la media nacional en 2016, el de País Vasco un 32% y el de Navarra un 24,6% mayor.

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Extremadura se situó un 31,2% por debajo del registro nacional, y los de la Ciudad Autónoma de Melilla y Andalucía fueron, respectivamente, un 27% y un 26,1% inferiores a la media de España.

RENTA DISPONIBLE

Por otra parte, la renta disponible bruta por habitante de España en 2015 fue de 14.527 euros. Ocho de los territorios regionales superaron dicha media nacional.

En particular, los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron una mayor renta disponible por habitante, con 18.914 euros (cifra un 30,2% superior a la media de España).

A esta comunidad autónoma le siguieron Comunidad de Madrid (18.291 euros per cápita) y Navarra (17.904 euros). Por el contrario, los registros más bajos correspondieron a Extremadura (10.981 euros por habitante), Melilla (11.138) y Andalucía (11.466).



