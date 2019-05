La Audiencia Nacional resuelve denegar la orden de extradición a Benín de Komi Koutché

Contenido patrocinado

Desde el bufete de Madrid Chabaneix Abogados Penalistas ya hemos podido conocer la forma de proceder de la Audiencia Nacional en base al proceso de extradición del señor Komi Koutché, sobre quien pesaba una orden emitida en 2018 por parte del estado de Benín. Todo apuntaba a que era un caso claro de persecución política, aunque ha habido otras tantas causas para proceder con la denegación.

Debido a esta orden, fue detenido el pasado 14 de diciembre en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Al parecer, había una orden que había sido emitida desde el Tribunal de Primera Instancia de Cotonou (desde Benín).

Esta orden fue ejecutada por la Interpol, y se utiliza para detenerle. Lo curioso del asunto es que la orden tan sólo tuvo validez de 2 días: es decir, se impuso en un momento dado y se retiró 2 días después, por lo que no era válida cuando se produjo la detención.

Y precisamente esto ha sido uno de los puntos de partida en los que la defensa se ha basado.

Kotuché estaba acusado de haber cometido diferentes irregularidades cuando ocupaba el cargo de director del "Fondo Nacional de Microfinanzas" (en el periodo de tiempo de los años comprendidos entre 2013 y 2016). Según una autoría que se llevó a cabo, cometió una supuesta negligencia que daría como resultado un desfalco de más de 237.000.000€.

La Audiencia Nacional ha estudiado el caso y ha descartado la solicitud de extradición, por las razones que vamos a detallar a continuación:

-Los supuestos delitos no constituyen ningún delito en nuestro país. Pero es que tampoco se han enviado pruebas que indiquen que estos se han producido en

-Tal y como ya hemos estudiado antes, la orden de extradición fue remitida dos días más tarde desde que fue solicitada. En el momento en el que se produjo la detención de Koutché no había mandato de prisión que fuese válida. Sin una orden de prisión válida no se puede acceder a una extradición.

-Además, la propia Audiencia Nacional tenía dudas sobre que tras todo este asunto existiese un caso de persecución política. Y es que, por un lado, el tribunal que exigía la extradición no era un tribunal ordinario, si no de excepción (se había formado sin cumplir con la separación de poderes). Por otra parte, el ex ministro Koutché era uno de los candidatos a las próximas elecciones legislativas.

El acusado declaró en la vista de extradición, celebrada en abril, que tenía por su seguridad física, y que sentía que su integridad se veía amenazada por el actual presidente de Benín, Patrice Talon, y por su partido político (ya ha habido casos en los que se condenado a dicho partido por no respetar los principios de los derechos humanos).

El bufete madrileño se apunta una nueva victoria con la resolución de la Audiencia Nacional, pero el que realmente ha salido victorioso es el sr Koutché que ya ha quedado en libertad permanente, y no provisional.