Asuntos concursales, todo lo que hay que saber

Las empresas, no importa el tamaño ni el ramo en el que se desenvuelvan, están sujetas a los vaivenes del mercado. La globalización trae oportunidades de negocios, pero también retos y desafíos que no siempre se superan.

Casi siempre, los problemas se manifiestan cuando hay que hacer frente a pagos acordados y no se puede, debido a falta de liquidez financiera. Si este problema persiste, debido a que no se generen los recursos necesarios o a que las políticas de recuperación no surtan el efecto deseado, entonces la empresa está en estado de insolvencia.

Para recuperarse de esta situación, hay herramientas que ayudan a reflotar la empresa y a que continúe su funcionamiento con mejores políticas administrativas. Veamos de qué tratan estos temas de insolvencia y cómo se pueden solucionar.





¿Qué es el concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un procedimiento establecido por la ley, donde una empresa es sometida a unos pasos que tienen el objetivo de sacarla de deudas y estabilizarla. Es algo complejo, lleva tiempo y es un paso que se da cuando han fracasado otras medidas.

El juez encargado del concurso de acreedores designará unos administradores que se encargarán de la dirección de la empresa, la cual puede seguir funcionando, dependiendo del caso. Estos administradores aplicarán unos correctivos que conducirán a mejorar las condiciones y aplicarán, además, lo que mande el juez.

En este proceso, se determina además, la responsabilidad de los administradores de la empresa en la situación indeseable en que se encuentra, esto es lo que se llama la calificación del concurso. Esto determinará si se trata de un concurso fortuito o un concurso culpable; esto es muy importante debido a que las consecuencias legales son muy diferentes.





¿Qué es un preconcurso?

El preconcurso es un proceso que ocurre antes del concurso de acreedores. Se trata de la última oportunidad antes de entrar a concurso. Es un respiro con el que cuenta la empresa para recuperarse por su cuenta. Tiene varios beneficios para los empresarios, que vamos a detallar:

Da un plazo de 3 meses . Más uno adicional. La empresa cuenta con este tiempo para renegociar sus deudas con los acreedores, sin peligro de ser embargada ni intervención judicial. Esto es muy importante, porque aparte de la negociación, se pueden implementar acciones administrativas o comerciales para sacar a la empresa del apuro.

. Más uno adicional. La empresa cuenta con este tiempo para renegociar sus deudas con los acreedores, sin peligro de ser embargada ni intervención judicial. Esto es muy importante, porque aparte de la negociación, se pueden implementar acciones administrativas o comerciales para sacar a la empresa del apuro. Se mantiene la administración de la empresa . La empresa sigue funcionando bajo su propio control, siendo libre de contratar asesores e implementar los planes que quiera.

. La empresa sigue funcionando bajo su propio control, siendo libre de contratar asesores e implementar los planes que quiera. Es mucho más corto y sencillo. El preconcurso dura pocos meses y es mucho más ágil y con menos imposiciones que el concurso de acreedores. De esa manera, se puede llevar con una mayor tranquilidad, ya que la intervención de entes externos es menor.





¿Cómo es el mecanismo para cobrar?

Uno de los objetivos del concurso de acreedores es que la empresa pague a sus acreedores. Para ello, existe un sistema de preferencia y prelacion de creditos que organiza los pagos de manera ordenada. El orden es el siguiente:

Créditos contra la masa . Son los primeros en ver satisfecha la deuda, se trata de los entes que prestaron recursos después de la declaración del concurso, se trata de auxilios financieros que conducen a resolver el problema o para hacer frente a pagos de nómina o liquidación del personal.

. Son los primeros en ver satisfecha la deuda, se trata de los entes que prestaron recursos después de la declaración del concurso, se trata de auxilios financieros que conducen a resolver el problema o para hacer frente a pagos de nómina o liquidación del personal. Créditos privilegiados . Son los préstamos que tienen garantía, por lo general, hipotecaria. Estos créditos se pagan inmediatamente después de los créditos contra la masa.

. Son los préstamos que tienen garantía, por lo general, hipotecaria. Estos créditos se pagan inmediatamente después de los créditos contra la masa. Créditos ordinarios y subordinados. Se trata, por ejemplo, de los pagos a los proveedores habituales, facturas pendientes, intereses de deudas, etcétera.

Beneficios de entrar en concurso de acreedores

Los beneficios para las empresas en concurso de acreedores son variados, veamos:

Durante el proceso de concurso de acreedores no se pueden ejecutar embargos, ni hacer ninguna acción judicial adicional . Esto es motivo de tranquilidad para los empresarios que estén en esta situación.

. Esto es motivo de tranquilidad para los empresarios que estén en esta situación. El proceso permite el acceso a créditos con condiciones especiales, por ejemplo, sin intereses y con plazos más largos de lo habitual. Lo que facilita reconducir y refinanciar las deudas.

Organiza el proceso y lo concentra en un solo juzgado. Así, no hay que hacer frente a diferentes entes, lo cual puede complicar el asunto.

La empresa en proceso de concurso de acreedores, puede conseguir reducciones importantes sobre el importe adeudado; en algunos casos se consigue hasta el 50% de descuento.