Ana Botín es "muy trabajadora y enormemente ambiciosa", según una biografía

La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, "es muy trabajadora y enormemente ambiciosa", según la autora de su biografía, la periodista Ana Samboal, que asegura que son dos calificativos en los que coinciden tanto admiradores como críticos.

Samboal ha presentado hoy su libro "Ana Botín, nacida para triunfar", una biografía no autorizada ya que, afirma, "no hubo manera de hablar con ella", aunque "no ha mostrado ningún signo de desautorizarla, y doy por hecho que la ha leído, estoy convencida", dice.

Durante la preparación del libro, "he podido comprobar que el apellido despierta todavía temores entre algunos de los que han trabajado a su lado, sobre todo en el interior del propio Banco Santander", afirma Samboal.

Ana Botín, la primera mujer en ponerse al frente de uno de los bancos con mayor peso en el panorama internacional, tuvo que hacer frente al principio a muchas trabas por ser mujer, "en Londres -donde dirigió la filial británica del Santander- se le recibió muy mal", reconoce la autora.

Pero esto ya ha cambiado, pues en Reino Unido "ahora es Ana Botín, mientras que en España continúa siendo la hija de Emilio Botín".

Sobre las comparaciones con su padre, fallecido repentinamente en septiembre de 2014, Samboal cree que mientras que éste "vivía por y para el banco" Ana también está volcada en la entidad, "pero sin descuidar a la familia".

Y además, tiene "un perfil mucho más internacional que el padre" y ha dado un "giro radical en el negocio" de la entidad, añade.

En cuanto a su gestión al frente del primer grupo financiero español, Samboal asegura que muchas de las personas que hablan en el libro consideran que "aún es demasiado pronto" para juzgarla o calificarla, puesto que "no han pasado ni tres años".

Sin embargo, lo que no se puede negar es que Botín cuenta con la formación necesaria, ya que "se le ha preparado como se prepara a los príncipes".