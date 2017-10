(Ampl.)El gran consumo cree que el conflicto catalán se arreglará, pero alerta de impacto negativo en empresas

El presidente de Aecoc, Javier Campo, ha confiado este miércoles en que el conflicto en Cataluña "se acabará arreglando" pero ha advertido que, "llegado el momento", los empresarios tomarán "decisiones con rapidez y eficacia" para proteger sus empresas.

Así lo ha manifestado durante la inauguración del 32 congreso de Aecoc que reúne en el Palacio de Congresos de València más de un millar de empresarios, presidentes y directores generales de las principales compañías de la industria y distribución del gran consumo.

Campo se ha referido al momento de "fuerte tensión social" que se vive en Cataluña y ha señalado que el resto de "riesgos" para el crecimiento económico y el consumo, como el Brexit, "palidecen" ante la situación catalana que, según ha alertado, está teniendo un "impacto negativo" en las empresas, en las inversiones y en el empleo.

El turismo, ha ejemplificado, que emplea a 40.000 personas de manera directa en Cataluña, está "cayendo cerca del 20% en las últimas semanas y si esto se agrava y continua así más meses podría llegar al 40%".

En este momento, ha señalado, cuantificar el impacto "es imposible", dado que "va a depender de cuánto dure el conflicto". En todo caso, ha comentado que "sería una triste pena que todo el esfuerzo que hemos hecho últimos años para salir de la crisis se diluyera por la situación que tenemos ahora". No obstante, ha asegurado que "si ponemos las luces largas", las grandes empresas van a seguir estando.

El responsable de Aecoc ha lamentado así mismo que en los últimos tiempos, los empresarios se están viendo "presionados para hacer declaraciones" sobre la coyuntura catalana, cuando según ha reivindicado, están "para desarrollar nuestras compañías y protegerlas de posibles riesgos". De hecho, "llegado el momento, las empresas tomaremos decisiones con rapidez y eficacia" para estar protegidas, ha avisado.

Para Campo, lo "preocupante" es lo que ocurra a unos meses vista, porque "si las inversiones se paran, se resiente el empleo y el crecimiento económico y el impacto puede ser serio si no se para". "Cuanto antes se arregle (la situación catalana) mejor, en la medida en que se dilate se van a perder inversiones, cosas que no se van a poner en marcha y cuando se pierde la confianza se tarde mucho en restablecer", ha alertado. En cualquier caso, habrá que dejar pasar un poco de tiempo para tener datos fiables".

"NO NOS DEJA TENER VISIBILIDAD"

Además, el representante de Aecoc ha puesto de relieve que "la situación en Cataluña no nos deja tener visibilidad" pero ha augurado que "este conflicto se acabará arreglando," y ha alertado de que "cuando eso ocurra veremos que los verdaderos problemas de la sociedad española siguen estando ahí y necesitaremos reformas estructurales para asegurar nuestro crecimiento años vista".

"Los empresarios tenemos que seguir siendo persistentes en innovar, generar empleo y mejorar calidad de vida de los ciudadanos", ha aseverado.

"DESAFORTUNADO" BOICOT A PRODUCTOS CATALANES

Respecto al 'boicot' para no consumir productos catalanes, el presidente de Aecoc ha criticado esta "desafortunada" iniciativa porque "los negocios no son negocios no son locales ni autonómicos y acaban perjudicando a todo el mundo". Desde a Aecoc, son "muy contrarios" a este tipo de iniciativas, ha incidido, pese a que por el momento no se han notado sus efectos, ha precisado.

En cuanto a la salida de empresas de Cataluña ha reiterado que las empresas "toman decisiones para proteger a sus accionistas, clientes y preveedores", por lo que su marcha de la región "no es de extrañar". Otra cosa es que no sea una cosa "deseable", ha apostillado.

En su caso, Aecoc, con sede en Barcelona, "por ahora no se ha planteado un cambio de sede", entre otras cosas porque "con las medidas anunciadas" creen que "la situación se va a reconducir". "Si las cosas se complicaran" sí se lo plantearían pero confían que la situación volverá a sus "cauces".