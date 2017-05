(Ampl.) Rajoy dice que "vienen buenos momentos" porque empiezan "a disiparse condicionamientos políticos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este martes que "vienen por delante buenos momentos aquí y en el conjunto de la UE", que registrará al menos tres años de crecimiento económico positivo, gracias a que "se empiezan a disipar algunos condicionamientos políticos que podrían existir", y ha descartado medidas de ajuste adicionales para cumplir el déficit este año y una bajada de cotizaciones en el "corto plazo".

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Rajoy ha destacado que los 28 países de la UE vayan a registrar crecimientos del PIB en el próximo trienio, un dato que "debe animar" para "seguir trabajando".

"Vamos en la buena dirección, la clave es que no nos equivoquemos", ha enfatizado Rajoy, quien ha indicado que el Gobierno continúa trabajando en la negociación con los grupos parlamentarios para poder aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras haber superado la votación de enmiendas a la totalidad.

En este sentido, ha defendido que "aprobarlos es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos", por lo que ha marcado la necesidad de centrarse "en culminar su aprobación, para lo cual no basta con 175" votos. "Sin duda, estamos ante un asunto muy importante. Será muy instructivo conocer las razones y los argumentos por los cuales algunos no querrán colaboran en la aprobación, a mí no se me alcanza ninguno", ha apostillado.

OBJETIVOS "SIN AJUSTES ADICIONALES"

Rajoy ha recordado que el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento del 2,5% al 2,7% para este año, y ha recalcado que si no se revierten las reformas y se persevera en la consolidación fiscal, en el medio plazo los resultados "serán buenos".

En concreto, ha apuntado que la economía crecerá a una media del 2,5% hasta 2020, con 500.000 empleos más cada año y con una posición "próxima de equilibrio presupuestario" en 2020, tras salir del procedimiento de déficit excesivo ya en 2018.

En cualquier caso, Rajoy ha afirmado que la estabilidad presupuestaria continuará siendo un "compromiso ineludible", con unos objetivos de déficit del 3,1% este año, el 2,2% en 2018, el 1,3% en 2019 y el 0,3% en 2020.

En esta línea, ha aseverado que con la estrategia presupuestaria del Gobierno y la "buena marcha" de la economía en el inicio del año favorecen la consecución de la meta de déficit del 3,1% este ejercicio y que pueda alcanzarse "sin necesidad de medidas de ajuste adicionales".

COTIZACIONES E IMPUESTOS

De igual forma, ha indicado que la reforma "más importante" es la relativa a las pensiones, que se discute ya en el Pacto de Toledo, y ha aclarado que en el "corto plazo" el Ejecutivo no tiene la intención de modificar la normativa en materia de cotizaciones sociales. "Sería muy positivo que hubiera consenso entre los partidos razonables en el tema de pensiones y cotizaciones", ha agregado.

En cuanto a la recaudación, Rajoy ha avanzado que este año se volverá a los niveles de ingresos tributarios de 2007, y ha afirmado que solo será posible bajar los impuestos con crecimiento económico y creación de empleo. "La única posibilidad que hay para bajar impuestos, algo que me gustaría, es que haya crecimiento y empleo", ha señalado.

Asimismo, ha citado la sanidad y la financiación autonómica como otras de las principales materias en la que acometer reformas, así como la Formación Profesional y la Educación. "Algunas reformas podremos hacer a poco que haya un cierto sentido por parte de los que nos sentamos en el Congreso", ha añadido.

LAS PRÓXIMAS REFORMAS

El presidente del Gobierno ha insistido en la importancia de que no se produzca un "retroceso" en las reformas aprobadas que han dado sus frutos, y se ha comprometido a aprobar medidas dirigidas a la creación de empleo "más inclusivo y de mayor calidad" y a trabajar en la mejora del funcionamiento de las políticas activas, con especial atención a los parados de larga duración y los jóvenes, y en materia de FP y formación dual.

También ha mostrado su disposición a alcanzar un Pacto por la Educación, para lo que ya hay abierta una ponencia en el Congreso, si bien ha reconocido que "no será fácil", y para implementar medidas en el mercado de bienes y servicios para avanzar en la competitividad, y en campos como la energía, infraestructuras, la Agenda Digital y el sector financiero.

Igualmente, el Ejecutivo seguirá impulsando la eliminación de trabas para las empresas en el marco de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y medidas encaminadas a la iniciativa emprendedora y de desarrollo empresarial con el fin de que "cueste menos iniciar la actividad y sea más fácil mantenerla y ampliarla".

A su vez, verá la luz la estrategia de eliminación de umbrales empresariales y la estrategia de innovación de la economía española 2017-2020, al tiempo que se aprobarán medidas para promover la digitalización de la economía y actuaciones dirigidas a modernizar la Administración Pública, como la simplificación de contratos, la mejora de los procesos de contratación y de producción normativa.

En el plano internacional, ha avanzado que se podrán culminar "pronto" los acuerdos comerciales de la UE con Canadá y Japón, y antes de finales de año el del Mercosur.

EL IEF PROPONE 50 MEDIDAS Y PIDE REFORMAS "DE CALADO"

Por su parte, el presidente del instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Osborne, ha reivindicado el papel protagonista de la empresa familiar en el desarrollo económico española de los últimos 25 años, y ha destacado que hay un tejido productivo "más sólido y un país mejor, más desarrollado y más justo".

Osborne ha recalcado que el IEF es un "referente internacional" y a lo largo de su primer cuarto de siglo ha aportado ideas, propuestas e iniciativas para favorecer el desarrollo y la creación de empleo y el progreso. Según Osborne, España "empieza a superar la crisis" iniciada en 2008, por lo que cree que ha llegado el momento de acometer reformas de calado que hagan de España "un sitio mejor para vivir y para desarrollar la actividad empresarial".

Por ello, el IEF ha elaborado el estudio 'La Dimensión Empresarial como Factor de competitividad', en el que se plantean 50 propuestas para eliminar trabas al crecimiento empresarial, entre las que destacan una "decidida" apuesta por la formación dual y un Pacto de Estado por la Educación, una "profunda" simplificación y racionalización del marco regulatorio y normativo y someter de forma obligatoria a todos los entes públicos y administraciones a auditorías privadas.

OPTIMISMO EMPRESARIAL

Según una encuesta realizada por el IEF, los empresarios califican con un 5,88 la situación económica actual, la nota más elevada desde 2016, y el 79% prevé un aumento de la cifra de ventas para este año y un 80% para dentro de tres años.

Además, el 50% prevé incrementar la plantilla este año, frente a un 32% que lo mantendrá y un 9% que reducirá el número de empleados, al tiempo que un 75% tiene previsto aumentar su inversión en España. Y un 82% lo contempla para el próximo trienio.

De su lado, el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, ha señalado que la empresa familiar es uno de los "grandes contribuidores" a la recuperación y ha destacado que España es un país "que no tiene nada que ver con el de hace cinco años", que presenta además buenas expectativas de crecimiento.

Ruiz ha valorado las reformas implementadas "con valentía" por el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha insistido en la necesidad de profundizar en las reformas y en materia de Educación.