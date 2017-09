(Ampl.) PSOE reclama soluciones para los parados mayores y Rajoy replica que hoy hay más trabajando que nunca

Así, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Pleno del Congreso, la portavoz socialista en la Cámara Baja, Margarita Robles, ha criticado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hablara de "primavera del empleo". "¿Esa primavera del empleo, cuál es? ¿Que uno de cada cuatro contratos firmados en el mes de julio dure menos de una semana?", se ha preguntado.

Robles ha criticado que 300.000 personas mayores de 55 años no reciban ningún ingreso ni puedan cotizar a la Seguridad Social, y que más de 370.000 se encuentren en situación de desempleo durante al menos dos años, ante lo cual le ha pedido que "no se escude en Cataluña para seguir con sus políticas de desigualdad social".

Rajoy ha rechazado las críticas, reiterando que mantendrán la misma política económica pues las desarrolladas en estos años, ha defendido, "han funcionado", y para ello ha avanzado que trabajarán en colaboración de las administraciones autonómicas para mejorar las políticas activas de empleo con el fin de favorecer la inserción laboral, con especial atención a los desempleados de larga duración y los mayores de 55 años.

"EL TERRORISMO Y EL INDEPENDENTISMO NO PUEDEN SER EXCUSA"

Frente a ello, la portavoz socialista ha criticado que, pese a la postura de su partido ante cuestiones como "el desafío independentista y la amenaza terrorista" --frente a los cuales su formación da su "apoyo a la legalidad, a la Constitución y al sentido de Estado"-- no pueden ignorar la situación social del país.

"La desigualdad y el empobrecimiento existen en España. Y no puede ser ese apoyo a la lucha contra el terrorismo y a la defensa de la legalidad una excusa para no abordar los problemas que importan a la ciudadanía", ha aseverado Robles.

Según ha relatado, haciéndose eco de datos difundidos por Cáritas Diocesana, el 70% de las familias no notan la salida de la crisis, 1,5 millones de personas no reciben ningún tipo de ingresos y otros seis millones se encuentran al borde la pobreza. "Y mientras dan una amnistía fiscal para que no entren ingresos, 42.000 millones se perderán con el rescate bancario y recortan prestaciones", ha apostillado.

"LAS COSAS ESTÁN MEJOR"

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha rechazado que se escude "en nada". Agradeciendo la postura del PSOE ante el terrorismo y "el tema de Cataluña" --"Creo que es una posición sensata y muy loable, la que le corresponde"--, ha dicho no compartir las opiniones de Robles respecto a la política económica.

Así, ha alegado que al llegar al Gobierno se vivía "la mayor crisis en décadas", que destruyó tres millones de puestos de trabajo, y que muchas de las instituciones no podían financiarse por la desconfianza en los mercados.

"Hoy podemos decir que las cosas están mejor", ha defendido Rajoy. "Vamos a perseverar en esa política porque funciona y creemos que es útil para la gente", ha concluido.