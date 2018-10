(Ampl.) Montero confirma que negocia una tributación del 5% para los beneficios empresariales del exterior

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que el Gobierno está negociando establecer un porcentaje del 5% de tributación para los beneficios que las empresas obtienen en otros países, que actualmente cuentan con una exención del 100% por los convenios de doble imposición.

Así lo ha confirmado Montero en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Hacienda del Senado para informar sobre las líneas generales y objetivos de su Ministerio, en donde ha confirmado que hay un "debate" para limitar la exención por doble imposición sobre los beneficios empresariales extranjeros.

Montero ha explicado que la negociación se centra en ver si "aquello que tiene fiscalidad ya en los países donde se ha producido actividad o donde se ha exportado, puede repercutirse". "Vamos a utilizar el mismo parámetro que Francia o Alemania, para que haya un porcentaje mínimo de doble imposición que tribute en el país de origen", ha especificado.

Tras su intervención ha especificado que el porcentaje mínimo de tributación que se fijará a los beneficios obtenidos por las filiales de las empresas en el exterior será del 5%.

Igualmente, Montero ha destacado que el Gobierno está trabajando en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que permitan la "recuperación de los derechos", por lo que ha afirmado que no hay "absolutamente nada de verdad" en un posible adelanto electoral.

"No contemplo la posibilidad de que no haya PGE", ha aseverado Montero, quien espera que prospere una iniciativa política que beneficie a las nuevas cuentas públicas. De hecho, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado que salvo que tuviese "dificultades" para sacar adelante iniciativas políticas, "continuará con el trabajo" y por consiguiente con la legislatura.

ESPERA QUE EL PDeCAT HAYA "REFLEXIONADO"

Asimismo, Montero confía en que el PDeCAT haya "reflexionado" tras las declaraciones "tan desafortunadas y fuera de lugar" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien dio un ultimátum al Ejecutivo para que convoque un referéndum soberanista en un mes, y haya dilucidado sobre si "realmente quiere apostar porque la calidad de vida de los catalanes se pueda beneficiar con la presentación de las cuentas públicas".

A este respecto, ha recordado que los PGE suponen una "apuesta" por la Sanidad, la Educación, la dependencia y las inversiones, por lo que ha defendido que "se tiene que mantener al margen de aspiraciones ideológicas que cualquier partido tenga2.

"No se podría explicar que partidos de Cataluña no apoyen unas cuentas públicas que son buenas para los catalanes, da igual que sean independentistas o no los receptores. Lo bueno es que beneficia a todos", ha apostillado.

"NO ME CONSTA QUE SEA VERDAD" LA OCULTACIÓN DE VIVIENDA DE CELAÁ

Por otra parte, preguntada sobre las informaciones publicadas por 'OKdiario' que apuntan a que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, habría ocultado un inmueble de lujo de más de 1,5 millones de euros en su declaración oficial de bienes, Montero ha dicho que no "le consta".

"No me consta que haya ocurrido eso, imagino que ella responderá a esa pregunta, pero no me consta que sea verdad", ha respondido.